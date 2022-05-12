新华社北京5月11日电 5月11日，国务委员兼外长王毅同巴基斯坦外长比拉瓦尔举行视频会晤时，专门就在巴中国公民安全问题交换意见，达成了共识。

王毅指出，4月26日，卡拉奇大学孔子学院班车遭遇恐怖袭击后，巴总统、总理、议长、各党派领导人及各界人士一致谴责恐袭，夏巴兹·谢里夫总理和你本人第一时间到中国驻巴使馆吊唁，致信中国领导人表示慰问。巴内阁还决定将保障在巴中国公民安全提升至前所未有程度。中方对此予以充分肯定。

王毅强调，过去一段时间巴基斯坦接连发生针对中国在巴人员的恐袭事件，造成严重伤亡，中国领导人对此极为重视，中国社会对此高度关注，中国政府对这一暴行予以强烈谴责。恐怖势力的目的就是削弱巴政府公信力，就是破坏中巴传统友好。双方应立即行动起来，采取坚决有效措施加以应对。当务之急是加快查案追凶，尽快予以严惩。双方要有针对性地提升在巴中方人员、机构和项目的安全保护，及时安全预警，堵塞安保漏洞。希望巴方加快落实《维护中方人员、机构和项目在巴安全的加强版工作方案》，切实保障中巴经济走廊和在巴中国人员、机构和项目安全，坚决防止再次发生类似事件。中方将继续支持巴方提升反恐能力，愿同巴方携手努力，坚决挫败一切破坏中巴关系的图谋。

比拉瓦尔表示，巴方对卡拉奇孔子学院恐袭事件予以最强烈谴责。对中国兄弟姐妹的袭击就是对巴人民的袭击。巴坚定反对一切恐怖行径，定将此案查得水落石出，定将所有犯罪分子绳之以法。恐怖分子针对的目标是巴中友好，巴方绝不会让他们得逞。巴情报机构和执法机构正夜以继日工作，将竭尽所能惩治犯罪分子，并全力防止类似事件再次发生。中国是巴最好的朋友，巴方愿进一步提高反恐能力，确保所有在巴中国公民的安全。

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