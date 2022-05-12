本报记者 毕梦瀛

近日，巴拿马环境部部长米尔希亚德斯·康塞普西翁宣布，政府计划对本国海域中珊瑚和海藻等的分布现状开展调研，绘制一幅近300平方公里的海洋生态系统保护地图。康塞普西翁强调，巴拿马周围海域的珊瑚礁生态系统复杂多样且脆弱，极易受到气候变化影响，急需重点保护。

近年来，巴拿马政府推出一系列举措加强海洋生态系统保护。巴拿马科伊瓦岛国家公园2005年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》，是自然科学研究的天然实验室。该公园为远洋鱼类和海洋哺乳动物的过境迁徙及生存繁殖提供了重要的生态纽带，且新物种在其中不断演化。那里的众多哺乳动物、鸟类和植物也保持了较高水平的独特性。巴拿马政府出台举措不断扩大科伊瓦岛周围的海洋保护区，这将改善东热带太平洋海洋走廊的连通性，加强哥斯达黎加科科斯岛、厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛以及巴拿马科伊瓦岛等地之间受保护水域的发展维护和可持续利用。

科伊瓦岛周围水下山脉的大部分区域仍处于未开发状态。巴拿马政府计划将科伊瓦岛水下山脉纳入国家保护区系统。在巴拿马环境部的支持下，一支国际科考队刚刚启航，主要任务是探索水下山脉。科考队成员厄尔表示，将水下山脉纳入保护系统有助于科研任务的开展，并有效保护海洋生态系统。

在巴拿马的海边，经常可以见到一种用石头围成、半圆形的池塘状结构。据介绍，这是当地原住民用来捕鱼的传统工具。海水涨潮时会将鱼、虾、贝等带到“池塘”中，退潮后，这些海洋生物就被留了下来，成为当地原住民的食物。日前，在科研人员、艺术家以及原住民的共同努力下，巴拿马发布了一幅交互地图，介绍当地原住民的传统捕鱼方式、历史及现状等情况，巴拿马这类“池塘”成为其中的主角之一。

据巴拿马《美洲报》报道，这种传统的捕鱼方式能够防止过度捕捞，确保海洋生物的健康繁衍，维护水域生态平衡，具有可持续性。参与研究的学者威尔逊表示，认可和保护原住民传承下来的传统非常重要。“原住民以这种自给自足的方式生活了数千年，并未对生态环境造成严重破坏。希望我们能从中汲取更多智慧与经验，去应对当今的环境和气候变化挑战。”

《 人民日报 》（ 2022年05月12日 17 版）

(责编：杨光宇、牛镛)