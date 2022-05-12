人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

巴拿马加强海洋生态系统保护

本报记者  毕梦瀛
2022年05月12日05:52 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　近日，巴拿马环境部部长米尔希亚德斯·康塞普西翁宣布，政府计划对本国海域中珊瑚和海藻等的分布现状开展调研，绘制一幅近300平方公里的海洋生态系统保护地图。康塞普西翁强调，巴拿马周围海域的珊瑚礁生态系统复杂多样且脆弱，极易受到气候变化影响，急需重点保护。

　　近年来，巴拿马政府推出一系列举措加强海洋生态系统保护。巴拿马科伊瓦岛国家公园2005年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》，是自然科学研究的天然实验室。该公园为远洋鱼类和海洋哺乳动物的过境迁徙及生存繁殖提供了重要的生态纽带，且新物种在其中不断演化。那里的众多哺乳动物、鸟类和植物也保持了较高水平的独特性。巴拿马政府出台举措不断扩大科伊瓦岛周围的海洋保护区，这将改善东热带太平洋海洋走廊的连通性，加强哥斯达黎加科科斯岛、厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛以及巴拿马科伊瓦岛等地之间受保护水域的发展维护和可持续利用。

　　科伊瓦岛周围水下山脉的大部分区域仍处于未开发状态。巴拿马政府计划将科伊瓦岛水下山脉纳入国家保护区系统。在巴拿马环境部的支持下，一支国际科考队刚刚启航，主要任务是探索水下山脉。科考队成员厄尔表示，将水下山脉纳入保护系统有助于科研任务的开展，并有效保护海洋生态系统。

　　在巴拿马的海边，经常可以见到一种用石头围成、半圆形的池塘状结构。据介绍，这是当地原住民用来捕鱼的传统工具。海水涨潮时会将鱼、虾、贝等带到“池塘”中，退潮后，这些海洋生物就被留了下来，成为当地原住民的食物。日前，在科研人员、艺术家以及原住民的共同努力下，巴拿马发布了一幅交互地图，介绍当地原住民的传统捕鱼方式、历史及现状等情况，巴拿马这类“池塘”成为其中的主角之一。

　　据巴拿马《美洲报》报道，这种传统的捕鱼方式能够防止过度捕捞，确保海洋生物的健康繁衍，维护水域生态平衡，具有可持续性。参与研究的学者威尔逊表示，认可和保护原住民传承下来的传统非常重要。“原住民以这种自给自足的方式生活了数千年，并未对生态环境造成严重破坏。希望我们能从中汲取更多智慧与经验，去应对当今的环境和气候变化挑战。”


　　《 人民日报 》（ 2022年05月12日 17 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部