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美加州大学洛杉矶分校最新调查显示——

洛杉矶县“生活质量指数”降至新低

本报记者  李志伟
2022年05月12日05:52 | 来源：人民网－人民日报
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　　美国加州大学洛杉矶分校近日发布的一项最新调查显示，洛杉矶县“生活质量指数”降至53分（评分范围从10至100），首次跌破55的中位数，这是自2016年该指数设立以来的最低水平。调查显示，大多数受访民众对当前总体生活质量感到不满意，其中生活成本和公共安全是今年满意度降幅最大的领域。

　　这一“生活质量指数”从生活成本、教育、交通、环境、公共安全、经济和就业、不同种族和宗教信仰人群之间关系、医疗服务、邻里关系等9个方面，调查评估洛杉矶县居民的满意水平，今年3月5日起对1400名居民开展了为期30天的调查。该项目负责人泽夫·雅罗斯拉夫斯基表示，自设立“生活质量指数”以来，今年是首次出现调查对象对全部9个类别的评分都下降的情况，其中8个类别的评分更是降至最低水平。

　　洛杉矶县是美国加州人口最多的县，拥有近1000万人口。调查指出，人们对通货膨胀、暴力犯罪、无家可归者问题等普遍感到不满，对当地官员解决上述问题的信心下滑。同时，69%的受访者表示，新冠肺炎疫情从根本上改变了人们的生活，仅有28%的受访者对“终将重回以前的生活方式”抱有信心。雅罗斯拉夫斯基说，疫情对美国社会造成深远影响，“生活方式被重塑了，可能是最重要影响之一”。

　　今年66岁的罗恩·怀特曼讲述了他生活的周边环境。街道上，一个个临时的帐篷、脏乱的房车排起长龙，社区里经常看到没有及时清理的垃圾。不管深夜还是白天，总会不时响起紧急警报声。“这里时不时就发生枪击案，这样的事情似乎永远不会结束”。怀特曼说，周边的这些负面信息“很荒谬，很可怕，也很可悲”。

　　《洛杉矶时报》报道说，疫情发生以来，洛杉矶的暴力犯罪案件急剧增加。过去，暴力犯罪通常发生在贫困社区和无家可归者等弱势群体中；现在，暴力犯罪在较富裕地区也开始大幅蔓延。梅尔罗斯大道上一家滑板店老板多米尼克·德卢卡说，近两年来，这条商业街的入室盗窃和抢劫案件大幅增加，仅他的商店就遭到3次抢劫，“我从来没有见过如此糟糕的事情”。

　　加州大学洛杉矶分校网站刊文说，洛杉矶县的居民对当前形势很不满意。“他们要为汽油、鸡蛋或用电支付更多的费用。他们担心家人健康和孩子的教育。他们不愿听到犯罪率在持续上升。他们对政府官员解决这些问题的信心持续下降。”

　　《今日美国报》评论说，加州的暴力犯罪与无家可归问题日趋严重，居民对此感到沮丧和不安。最新民调显示，人们对政府解决这些问题的能力严重丧失信心，已经感到厌倦。

　　（本报华盛顿5月11日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年05月12日 17 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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