本报记者 李 强

根据彭博新能源财经近期发布的数据，目前欧洲电动汽车销量占全球电动汽车总销量的34%，是仅次于中国的全球第二大市场。瑞典一家汽车咨询机构的数据显示，2021年欧洲电动汽车销量达230万辆，同比增长66%，占全部新车销量的19%，2019年占比仅为3.6%。

短短几年间，欧洲已成为全球电动汽车渗透率最高的市场之一，其迅猛增长的态势有赖于相关政策的大力扶持。自2020年起，德国、法国、意大利、西班牙、英国等欧洲国家相继推出汽车行业需求刺激措施，为购买电动汽车提供补贴，有力推动了电动汽车销量的增长。据统计，挪威的电动汽车销量已占到新车总销量的64.5%，电动汽车渗透率高居全球第一。挪威政府制定的气候保护目标和相关支持政策发挥了重要作用。

2021年7月，欧盟委员会公布应对气候变化的一揽子计划提案，旨在实现到2030年欧盟温室气体净排放量与1990年的水平相比至少减少55%，到2050年实现碳中和。交通领域是最重要的减排对象之一。提案要求尽快推出低碳运输方式以及与之相配套的基础设施和燃料等。根据提案，到2030年，新注册燃油车将比2021年减少55%，到2035年将不再有新的燃油车注册；到2035年，欧盟国家主要高速公路上每60公里将建一个充电站，每150公里建一个充氢站。

汽车企业纷纷加快其产品的电气化步伐。大众、宝马、戴姆勒等欧洲车企纷纷设立电动化目标，推出多款纯电新车型。今年第一季度，大众集团纯电动汽车交付量同比增加65%。截至3月底，大众已向客户交付9.9万多辆纯电动汽车，高于去年同期的6万辆，占据了欧洲电动汽车市场25%的份额，排名第一。今年3月，特斯拉位于德国柏林的超级工厂落成，预计每年生产至少50万辆电动汽车及所需电池。德国总理朔尔茨表示，电动汽车有望塑造欧洲未来交通格局。

在多方举措的推动下，电动汽车为欧洲地区减排作出重要贡献。一家汽车数据分析公司对包括德国、法国、英国在内的17个欧洲主要电动汽车市场进行了统计，数据显示，新推出和改进后的电动车型均受到市场欢迎，这对减少二氧化碳排放产生了积极影响，2021年统计地区的新车二氧化碳排放量同比减少了16%。

眼下，欧洲电动汽车的相关配套基础设施仍显不足，制约着市场进一步扩大。欧洲汽车制造商协会表示，欧洲国家需要持续加大对电动汽车基础设施的投资力度。根据测算，在欧盟范围内每周需要安装多达1.4万个公共充电桩，才能满足未来的使用需求，而目前欧盟每周安装的充电桩数量还不到2000个。咨询公司麦肯锡的报告称，到2030年，欧盟需要安装至少680万个充电桩，才能实现其设定的温室气体净排放量减少55%的目标。

（本报柏林5月11日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月12日 17 版）

(责编：杨光宇、牛镛)