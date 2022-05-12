本报记者 李志伟 张朋辉

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乌克兰危机已经持续超过两个月。根据美国国务院的数据，自2月24日以来，美对乌承诺的安全援助约37亿美元。越来越多的国际人士指出，俄乌冲突的爆发很大程度上是美国主导的西方阵营过去30年来傲慢自大和接连犯错的结果。美政府应该承担相当大的责任，美国当前的做法无助于结束危机，而是在继续渲染阵营对抗。

“俄乌冲突某种意义上是美国在欧洲进行的一场代理人战争，但战争的代价主要由欧洲国家承受”

美国国务院数据显示，自拜登政府上台以来，美国对乌援助已超过43亿美元，其中自2月24日以来，美对乌承诺的安全援助约37亿美元。美国政府正在请求国会批准额外拨款330亿美元用以援助乌克兰，其中204亿美元将用于向乌提供军事和安全援助以及支持美国同北约盟国和伙伴合作加强欧洲安全。美国国防部长奥斯汀还成立了一个有40多国参加的乌克兰防务问题国际联络小组，将定期讨论协调对乌军援问题。

法国前外长韦德里纳在接受《费加罗报》采访时表示，俄乌冲突的爆发很大程度上是美国主导的西方阵营过去30年来傲慢自大和接连犯错的结果。2008年北约布加勒斯特峰会做出乌克兰将成为北约成员国的决定，这是一种“适得其反”的挑衅行为。

《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼日前发表文章指出，美国关于北约东扩的重大决策失误导致俄乌关系恶化，美政府应该承担相当大的责任。

美国独立新闻网站“截击”近日刊文认为，美国等西方国家增加对乌武器援助数量和种类并加强对乌情报支持力度，西方特别是美国必须扪心自问，其行为是否真的有助于结束当前危机。

意大利前经济发展部副部长米凯莱·杰拉奇指出，对俄罗斯来说，北约一再东扩无疑是背信毁约的行为，并对俄国家安全构成威胁。“俄乌冲突某种意义上是美国在欧洲进行的一场代理人战争，但战争的代价主要由欧洲国家承受。”

“美国的所作所为清楚表明，它企图通过升级乌克兰危机削弱他国实力，以巩固自身的地缘政治霸权。”今日俄罗斯通讯社评论说，美国及其盟友不是寻求停止战争，而是竭力将乌克兰危机转变为针对俄罗斯的代理人战争，以获取自身地缘政治利益。

“美国按照自己的标准把世界划分为不同阵营，这种行径本身就违背了民主精神，只会给世界带来更多混乱，给各国人民带来更多灾难”

国际舆论普遍认为，拜登政府上台后不断宣扬“回归多边主义”，实际上却是以意识形态划界拉帮结派，以强迫选边站队来割裂世界。美国不断强化“四边机制”“五眼联盟”“七国集团”等小圈子、小集团，其根本目的是为了维护美国的霸权。

《华盛顿邮报》指出，拜登政府及其盟友正开始为一个截然不同的世界作规划。“在这个世界里，它们不再试图与俄罗斯共存与合作，而是将积极寻求孤立与削弱俄罗斯作为一项长期战略。”

美国政治学者约翰·米尔斯海默指出，西方主流媒体出于意识形态不同等原因，喜欢把所有问题都归咎于俄罗斯，却不反思是北约和西方酿成了这场危机。

“截击”网站记者穆尔塔扎·侯赛因认为，越来越多的国家拒绝在外交上孤立俄罗斯或加入制裁俄罗斯的行动。这些国家的立场显然令许多西方精英感到吃惊，因为“美国长期以来习惯于教导其他国家必须采取什么样的地缘政治立场”。“许多国家似乎已经得出结论，在经过数十年的对外侵略和滥用权力后，美国的信誉已经枯竭。”侯赛因表示。

对于美国强迫相关国家选边站队的做法，巴基斯坦正义运动党顾问巴亚兹德·卡西指出：“美国按照自己的标准把世界划分为不同阵营，这种行径本身就违背了民主精神，只会给世界带来更多混乱，给各国人民带来更多灾难。”

半岛电视台记者希沙姆·贾法尔批评美国打造所谓民主国家联盟的做法：“如果你的政策是基于意识形态来制造敌人，那么就不会存在趋同的可能性，只会是无休止的冲突。”

“乌克兰危机是美国竭力推行霸权主义的又一明证。这场战争的一大根源在于，美国反对欧洲国家与俄罗斯发展更为紧密的经济联系”

分析人士指出，乌克兰危机映射的是美国长期以来以自己为标准单方面定义“基于规则的国际秩序”，其实质是维护美国霸权强权的规则秩序。

印度贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学经济研究中心荣誉教授普拉巴特·帕特奈克指出：“乌克兰危机是美国竭力推行霸权主义的又一明证。这场战争的一大根源在于，美国反对欧洲国家与俄罗斯发展更为紧密的经济联系。”尽管冷战已经结束，北约失去了存在的基础，“美国跨国垄断企业仍试图将北约作为服务于自身商业利益的工具”。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯一针见血地指出：“美国和北约对俄方的安全担忧置若罔闻。他们只关心维持自身霸权，并不断违背冷战结束后所承诺的与俄合作政策。”

古巴《格拉玛报》网站评论文章指出，美国是乌克兰危机的幕后黑手，其目的是试图阻止其霸权地位的衰落。美国霸权才是世界的一大乱源。

土耳其广播电视公司的评论指出，北约是美国实行强权霸道的主要机制。华盛顿和伦敦的目标是重振北约联盟，阻止欧盟独立安全机制，并削弱俄罗斯的实力。然而，这一战略并不能扭转美国霸权的衰落。

（本报华盛顿、布鲁塞尔5月11日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月12日 17 版）

(责编：杨光宇、牛镛)