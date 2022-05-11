新华社华盛顿5月11日电（记者许缘）美国劳工部11日公布的数据显示，4月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.3%，同比上涨8.3%。

美国4月CPI同比涨幅较3月小幅收窄，但仍处于高位。美国3月CPI同比涨幅为8.5%，创40年来最大值。

数据显示，由于能源价格小幅回落，美国4月CPI环比涨幅较3月收窄0.9个百分点。剔除波动较大的食品和能源价格后，4月核心CPI环比上涨0.6%，涨幅较3月扩大0.3个百分点；同比上涨6.2%，高于市场普遍预期的6%。

具体来看，当月美国能源价格环比下降2.7%，但同比上涨30.3%。其中，汽油价格环比下降6.1%，同比剧增43.6%。食品价格环比上涨0.9%，同比上涨9.4%，是1981年4月以来最大同比涨幅。占CPI比重约三分之一的居住成本环比上涨0.5%，同比上涨5.1%。

分析人士认为，4月CPI数据表明，物价上涨正快速蔓延至美国各个经济领域，加之员工薪资水平持续坚挺，美国通胀将在更长时间内维持高位。

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