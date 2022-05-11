新华网海牙5月11日电（记者王湘江 潘治）荷兰华侨华人10日在海牙举办大型庆祝活动，庆祝中国与荷兰建立大使级外交关系50周年。来自中国驻荷兰大使馆与荷兰外交部等各级荷兰政府代表、国际组织代表、多国驻荷使节以及荷兰近50个华人社团与中荷经贸、文化、学术各界友好人士约1000人齐聚一堂，共叙中荷建交50周年的深厚情谊，展望中荷关系的良好发展前景。

中国驻荷兰大使谈践在致辞中说，1972年5月，中荷建立大使级外交关系，开辟了两国关系新纪元。50年来，两国关系的广度和深度都在拓展，在经济、文化、教育、科技等各领域开展务实合作，取得成果丰硕。以经贸合作为例，中荷贸易额从1972年的不足6900万美元上升至2021年的1164亿美元，增长近1700倍，而且展现出强劲活力和巨大潜力。

谈践说，中荷各领域合作健康、稳定发展，是中荷两国政府和人民，包括旅荷侨胞在内共同努力的结果。长期以来，旅荷侨胞积极为增进中荷两国人民相互理解和友谊牵线搭桥，推动双方在经济、文化、旅游等诸多领域开展交流与合作。旅荷侨胞是维系中荷两国关系的重要纽带，是中荷友好合作的见证者、参与者、贡献者。

荷兰外交部亚大司司长卡琳·莫森莱赫纳在致辞中表示，中荷两国交往已经有数百年的历史，一直保持了密切的贸易联系。她盛赞中国近年取得的巨大成就，强调中国对于荷兰经济的重要性。她说，数百家荷兰公司活跃在中国，中国是荷兰在亚洲最重要的出口目的国，对荷兰农业、健康、环境和物流等行业发展尤为重要。她表示，中荷两国的民间交往至关重要，文化沟通桥梁，联通人民。她祝愿两国人民关系更加密切，两国友谊长存。

荷兰侨界庆祝中荷建交50周年庆典组委会主席舒延平在致辞中介绍了中荷两国建交50年来，荷兰华人的发展道路和现状。目前，荷兰华人已是荷兰重要的少数族裔之一，在各方面都取得了显著的成绩。舒延平说，华人不但是荷兰社会的受益者，更是参与者和建设者，是荷兰社会大家庭和社区事务从不缺席的一员。荷兰华人愿做柴火，继续助燃中荷两国的友谊之火。

当天庆祝活动中，各界嘉宾还共同欣赏了一场中西合璧、精彩纷呈、礼赞中荷友谊的文艺盛宴。演出节目中既有中西乐器演奏、武术表演，又有现代歌舞、魔术，精彩节目引人入胜，赢得阵阵热烈掌声。

(责编：贾文婷、杨牧)