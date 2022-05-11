新华社北京5月11日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫11日表示，美国计划对乌克兰提供规模空前的“援助”，其目标是继续对俄发动代理人战争。乌克兰总理什梅加尔10日在社交媒体发文说，乌内阁会议当天批准将俄罗斯在乌资产移交给“国家投资基金”。

——俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫11日在社交媒体发文说，美国计划对乌克兰提供规模空前的“援助”并不是热爱乌克兰，更不是为了支持本国经济。其目标是继续对俄发动代理人战争，希望给俄造成严重失败，以限制俄经济发展和国际政治影响力。

——乌克兰总理什梅加尔10日在社交媒体发文说，乌内阁会议当天批准将俄罗斯在乌资产移交给“国家投资基金”，俄在乌一切资产将被没收，用于加强乌军队、支持国家重建。3月10日，乌克兰总统泽连斯基签署了强制没收俄罗斯及其公民在乌财产的法律。

——阿尔及利亚总统特本10日在阿尔及尔会见到访的俄罗斯外长拉夫罗夫。拉夫罗夫在会见后的记者会上表示，俄方将尽最大努力阻止单极世界出现，避免联合国的基础遭破坏。拉夫罗夫说，俄方高度赞赏阿方在乌克兰问题上的立场，认为包括阿尔及利亚在内的阿拉伯国家联盟成员在该问题上的立场平衡、客观。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫11日通报说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁了乌军164架飞机、125架直升机、807架无人机、302套防空导弹系统、2998辆坦克和其他装甲车、360台多管火箭炮、1455门野战火炮及迫击炮和2808辆特种军用车辆。

——乌克兰国家通讯社11日援引乌武装部队总参谋部的通报报道，俄军继续封锁马里乌波尔市亚速钢铁厂。在大炮和坦克火力支持下，俄军不断发起突击行动。乌通社援引马里乌波尔市市长博伊琴科的话报道，该市目前缺乏基本药物和医疗服务，城市供水和下水系统损坏，很可能会暴发流行性疾病。

——美国总统拜登10日在白宫同到访的意大利总理德拉吉举行会晤。据白宫当天发布的纪要，拜登同德拉吉讨论了俄乌冲突，双方强调将继续支持乌克兰。

——德国总理朔尔茨10日在柏林同到访的比利时首相德克罗举行会谈。朔尔茨在会谈后的记者会上表示，双方主要讨论了俄乌冲突及其后果，同意尽其所能向乌克兰提供武器等支持，并正准备就制裁俄罗斯采取进一步措施。他还说，在6月举行的北约峰会上，北约将根据新的安全形势确定未来发展方向，并进行必要军事调整。

——白俄罗斯总统卢卡申科10日在白国防军购会议上表示，已与俄罗斯方面商定，俄罗斯目前在白俄罗斯境内使用的S-400防空导弹系统和“伊斯坎德尔”导弹系统将留在白俄罗斯。当天，白俄罗斯国防部副部长古列维奇对媒体表示，白特种作战部队向白南部与乌克兰边境地区三个方向增兵。白国防部还宣布开始在白西部布列斯特州和格罗德诺州组建防御部队，以保护重要目标。（参与记者：李东旭、李铭、邓仙来、吴天雨、李超、鲁金博、耿鹏宇）

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