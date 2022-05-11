新华社华盛顿5月11日电2022年5月9日暮色中，位于美国首都华盛顿西北部的国家大教堂鸣钟千响，持续超过90分钟，以悼念美国百万新冠逝者。组织者说“消逝的生命无可替代”。教堂外草坪上，有人久久驻足，面色凝重；社交媒体上，数千人观看直播，不少人留言思念已故亲友。

美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示，美国累计新冠死亡病例超过99.8万。而美国全国广播公司新闻台上周公布的统计数据已超过100万。无论如何，作为最发达的经济体，美国却注定成为全球首个新冠死亡病例达百万例的国家。

哀悼场景一次次在美国重演：

2020年5月，美国《纽约时报》头版刊登一千名新冠逝者信息，以悼念美国十万新冠逝者。文章标题称之为“无法计算的损失”。密密麻麻的排版，令人触目惊心。

2020年10月，两万把空椅子、两万面小型美国国旗先后放置在华盛顿纪念碑附近；

2021年9月，66万面白色旗帜插放在华盛顿国家广场大草坪上……

数字越来越惊人，反思越来越沉重。

第一，疫情如“扫描仪”，凸显美国政府抗疫不力严重损害美国民众的生命权和健康权。

举个最近的例子，拜登政府今年3月要求国会拨款225亿美元防疫专款，两党阵营博弈了快一个月，总算达成一致，但将金额降至100亿美元。结果，双方又因为非法移民政策再生分歧，拨款法案至今卡在参议院停滞不前。疫情发生两年多来，华盛顿如此不科学、不担当，已令人见怪不怪。

《华盛顿邮报》日前刊发评论文章说，新冠疫情撕开了美国社会肌理，全面冲击经济，广泛扰乱社会不同层面，代价沉重，创伤深远。美国应对新冠疫情为何如此糟糕？问题出在领导力和公众信心。

政府应对鲁莽且急躁，早早鼓励民众放弃防疫，将责任推卸给各州，关于戴口罩、打疫苗等防疫措施的辩论被彻底政治化，官员、政客乃至卫生机构混乱信息侵蚀公众信任……文章中剖析并罗列的美国抗疫教训，几乎条条款款都与美国制度失灵和治理无能相关。

“令人震惊的是，疫情中唤起的团结和牺牲精神如此之少。”美国哈佛大学政治哲学教授迈克尔·桑德尔撰文总结道，当前美国政治极化、治理无能、社会矛盾严重，新冠疫情可谓在一个“错误的时刻”到来。

第二，疫情也如“放大镜”，凸显美国种族主义等重重积弊。

今年1月，美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇曾公开反思说，美国本应是应对新冠大流行准备最充分的国家，却成为受疫情影响最严重的少数几个国家之一，美国公共卫生领域的不平等是重要原因。“美国有大量无法获得治疗的个体，少数族裔的住院率和死亡率高于普通人群。”他举例说。

美国一项研究显示，新冠疫情使美国人平均预期寿命减少了1.13岁，这是自第二次世界大战以来最大降幅。其中，非洲裔和拉美裔的平均预期寿命下降了2.1岁和3.05岁，白人平均预期寿命下降了0.68岁。

美国传染病学者丹尼尔·德西蒙说，与白人相比，美国少数族裔新冠病毒感染率和死亡率均更高。

美国纽约大学学者蒂姆·雷夸思认为，少数族裔受疫情冲击更大的原因包括收入和机会的不平等，他们失业率更高，与就业相关的医保覆盖率更低，对美国医疗系统更缺乏信任。

再以美国“新冠孤儿潮”为例。研究显示，美国迄今已有约20万未成年人因新冠疫情失去了父母或主要看护者，成为“新冠孤儿”。据美国《大西洋月刊》刊文分析，一方面，美国政府应对这一问题缺乏强有力的国家战略，恐导致数以万计的美国儿童被遗忘；另一方面，孤儿潮中少数族裔等弱势群体明显“更受伤”，美国拉丁裔、非洲裔和原住民儿童因为新冠疫情成为孤儿的可能性分别是美国白人儿童的1.8倍、2.4倍和4.5倍。

策划：袁炳忠

监制：薛颖 颜亮

统筹：闫珺岩

记者：孙丁 刘杰 胡友松

编辑：孙浩 鲁豫 王申

剪辑：淡然

制图：鲁豫

新华社国际部制作

新华社国际传播融合平台出品

(责编：贾文婷、杨牧)