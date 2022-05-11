新华社莫斯科5月11日电 乌克兰方面10日说，俄军继续对马里乌波尔市的亚速钢铁厂发动进攻。俄罗斯表示，连日来，乌军多次试图登陆黑海的蛇岛，遭遇惨败。俄乌战事紧张之际，美国总统拜登签署法案，以期更快向冲突地区供应军火。

进攻继续

乌克兰马里乌波尔市议会10日在社交媒体发文说，俄军继续对亚速钢铁厂发动进攻，过去一天发动了34次空袭和多轮炮击，还出动了战略轰炸机。马里乌波尔市市长瓦季姆·博伊琴科10日在新闻发布会上说，该市仍有10万民众等待疏散。

俄罗斯国防部10日表示，乌军在胜利日前夕夺取蛇岛的行动以“惨剧”收场。俄国防部发言人科纳申科夫说，蛇岛对控制黑海西北海域具有重要意义。自7日以来，乌方多次试图派遣空降兵和海军陆战队登陆蛇岛，俄军多次击退乌军进攻，摧毁其4架飞机、4架直升机和3艘军舰。

科纳申科夫10日通报说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁了乌军163架飞机、124架直升机、793架无人机、300套防空导弹系统、2979辆坦克和其他装甲车、351台多管火箭炮、1440门野战火炮及迫击炮、2789辆特种军用车辆。

军援不停

美国总统拜登9日将《2022年捍卫乌克兰民主租借法案》签署成为法律，以简化美国向乌克兰提供军事援助的流程。该法规定，乌克兰将以更快速度获得美国援助的军事设备，同时保证将来用替代物或资金形式偿还相关援助。

乌克兰总统泽连斯基随后在社交媒体发文，感谢拜登签署“租借法案”。他10日还在基辅会见了到访的荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉和德国外长贝尔伯克，就加强对乌武器援助、对俄实施新制裁、乌战后重建以及乌加入欧盟前景等问题进行了讨论。

当天在与乌克兰外长库列巴举行的联合记者会上，德国外长贝尔伯克表示，德国将在军事上给予乌克兰大力支持，其中包括提供先进武器，训练乌士兵使用德制自行榴弹炮，以及帮助乌克兰排雷等。

俄乌冲突爆发以来，美国等西方国家已多次向乌克兰提供军援。据美国媒体披露，除了提供军火，美国还向乌克兰直接提供有关俄军在战场动向、军事设施和高级军官位置的情报，帮助乌军精准打击俄军力量。

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