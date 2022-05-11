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拜登表示正讨论取消对华加征关税

2022年05月11日19:24 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿5月10日电（记者熊茂伶）美国总统拜登10日表示，美国政府正在讨论是否取消特朗普政府时期对华加征的关税，但尚未就此作出决定。

　　拜登当天在白宫就通胀问题发表演讲后回答记者提问时说，美国政府正在讨论是否取消对中国输美产品加征的关税，看什么措施能产生“最积极的影响”。当被追问是否会削减或者取消对华加征关税时，拜登表示还在讨论，尚未作出决定。

　　美国贸易代表办公室本月3日宣布，四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。即日起，该办公室启动对相关行动的法定复审程序。

　　近日，负责国际经济事务的美国总统国家安全事务副助理达利普·辛格、财政部长耶伦就削减对华加征关税接连表态，其背景是美国面临40年来最严重的通货膨胀。美国11月将举行国会中期选举，在供应链瓶颈仍存、劳动力市场供应紧张的情况下，美国通胀问题未见缓解曙光，俄乌冲突又加剧了危机，给白宫和民主党带来政治压力。

　　美国劳工部数据显示，美国消费者价格指数（CPI）同比涨幅已连续6个月高于6%，3月CPI同比上涨8.5%，涨幅刷新逾40年峰值。华盛顿智库彼得森国际经济研究所日前发布的政策简报指出，如果取消特朗普政府对中国输美产品加征的关税、以“国家安全”为名加征的钢铁关税等，可以降低美国CPI约1.3个百分点。

　　彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔日前接受新华社记者电话采访时说，美国目前面临高通胀压力，美政府应减免对中国输美产品加征的关税，采取一切可能措施降低通胀水平、稳定通胀预期。

(责编：袁勃、杨光宇)

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