新华社北京5月11日电 美国国会众议院情报委员会定于下周就不明飞行物(UFO)相关问题举行听证会。这将是美国国会50多年来首次就这一问题举行听证。

听证会重点关注美国国防部去年组建的“空中目标识别和管理同步小组”。该小组在情报部门对2004年以来美方人员观察到的144起“不明航空现象”做出初步评估后组建。

美国有线电视新闻网10日报道，众议院情报委员会反恐、反情报和反扩散小组委员会将于17日上午举行公开听证，随后将就“空中目标识别和管理同步小组”举行闭门听证。

国防部负责情报和安全事务的副部长罗纳德·穆特里、海军部情报局副局长斯科特·布雷将作证。

去年6月，美国国家情报总监办公室向国会提交由该办公室与国防部设立、海军主导的特别工作组撰写的报告，指出2004年以来，美方人员观察到144起“不明航空现象”。

报告指出，这些现象大多来自军方飞行员训练中观察到的情况，其中80起被多个传感器观测到。另据观察者描述，18起飞行模式或特征异常，如在高海拔强风的空中保持静止或在没有可辨识助推力的情况下以极快速度移动。

报告说，这些现象或许可以解释为自然或人造物体的飞行，例如飞鸟或者无人驾驶飞机，又或许是大气现象或者其他国家正在测试的先进防务技术。

去年11月，隶属于国防部情报和安全副部长办公室的“空中目标识别和管理同步小组”成立。小组负责协调国防部与相关部门工作，以探测、识别及认定出现在特殊用途空域的目标，评估并降低其对飞行安全、国家安全的威胁。

美国公众对不明飞行物的关注最早始于1947年。当年，一架小型飞机驾驶员报告，在华盛顿州雷尼尔山上空发现9个“碟子样”的物体以超音速飞行。因为他的描述，不明飞行物又得名“飞碟”。

美国国会众议院情报委员会主席、民主党人亚当·希夫说，将要举行的听证会将使公众有机会直接听取相关领域专家和情报界负责人对“我们这个时代最大的一个谜团”的看法，并“用事实和透明度来打破过度保密和猜测之间的循环”。（蒋国鹏）

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