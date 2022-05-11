新华社北京5月11日电 综合新华社驻外记者报道：庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会10日上午在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在会上发表重要讲话，令身在海外的中国青年备受鼓舞。他们一致表示，作为新时代的中国青年，一定牢记习近平总书记嘱托，带着梦想和使命，让青春在海外焕发异彩，在实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程上奋勇前进，用青春的智慧和汗水打拼出一个更加美好的中国。

中国第九批赴马里维和工兵分队的青年官兵第一时间收看了习近平总书记发表重要讲话。官兵们纷纷表示，一定牢记总书记嘱托，不辜负人民期望，坚决完成党和人民赋予的海外维和任务，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

中国第20批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队政工副队长蓝天章表示，习近平总书记对广大团员青年提出要自觉担当重任，赴黎巴嫩维和青年官兵正在用实际行动，努力践行忠实履行使命、维护世界和平的铮铮誓言，用青春热血谱写奋斗乐章，让青春在实现中华民族伟大复兴的中国梦中绽放异彩。

巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院中方教师王钰清说，习近平总书记的教导和嘱托给予在海外孔子学院工作的青年教师极大鼓舞，也让我们有信心把“讲好中国故事，传播好中国声音”做得更好，努力成为中文国际教育事业的骨干先锋。

联合国内罗毕办事处游客中心讲解员苗丹迎说，如今在联合国供职的中国人越来越多，不断有年轻面孔涌现，在不同的岗位上展现中国文化、贡献中国才智。相信随着国家不断发展，中国青年实现梦想的前景更加广阔。

中国交建马来西亚东海岸铁路项目总经理部的吴迪说，自己作为参与“一带一路”建设的央企青年员工，一定牢记总书记嘱托，为实现中华民族伟大复兴的中国梦在本职岗位上贡献青春智慧和青春力量。

中国路桥柬埔寨金港高速公路项目第五现场办公室经理王晓伟说，习近平总书记勉励广大团员青年深入基层一线，身为在“一带一路”海外一线奋战的青年员工，倍感使命光荣，也更加体会到这一代青年人身上的责任，我们愿继续扎根项目一线，确保金港高速公路成为高质量项目，也让自己的青春焕发出新光彩。

老中铁路有限公司琅勃拉邦维保管理中心助理工程师周星说，一定不辜负总书记的嘱托，更努力地担当维护中老铁路的光荣任务，为共建中老命运共同体、为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

中国国家电网巴西CPFL公司可持续发展部主任助理唐剑晨说，作为常驻海外的央企员工，愿发挥自身专业特长，积极投身“一带一路”建设，在工作中增长才干、练就本领，以创新创造为国家作贡献，做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

中国石油集团长城钻探工程公司古巴项目部钻井液技术负责人穆西伟说，我们将牢记总书记嘱托，立足本职岗位、练就过硬本领、展现实干担当，努力为长城钻探古巴项目部的高质量发展作出更多贡献。

全日本中国留学生学友会会长夏杨表示，我们一定要刻苦钻研学术，争取早日归国报效，为国家发展繁荣、民族复兴贡献力量。

在克罗地亚萨格勒布大学学习的留学生李锋说，自己即将学成归国，要牢记总书记教诲，做理想远大、信念坚定的青年，为国家的发展繁荣贡献自己的力量。

法国巴黎学联副主席丁剑说，作为新时代的留法学子，我们始终铭记今天的幸福来之不易，是无数革命先辈奋斗和牺牲铸就的。当代青年应砥砺前行、拼搏奉献，不辜负党和国家的培养。

德国哥廷根中国学生学者联合会主席王佳雯说，学习总书记的重要讲话时，脑海中浮现着共青团员百年来艰苦奋斗、不断探索的画面，海外学子将牢记总书记的嘱托，用更加敏锐的眼光观察、更加清晰的头脑思考，刻苦学习，努力在专业上取得成就，报效祖国，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。（参与记者：王子正、刘宗亚、蒋超、白林、毛鹏飞、吴长伟、章建华、罗婧婧、林朝晖、李学军、姜俏梅、唐霁、李超、王宏阳）

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