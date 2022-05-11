国际锐评评论员

“远在斯里兰卡的商家、莫桑比克的农民，世界各地贫穷国家的家庭都能感受到（美联储加息带来的）冲击。”近日，美联社记者保罗·韦斯曼在文章中这样写道。上周，美联储宣布加息50个基点，并将从6月开始缩减资产负债表，目的是以激进的紧缩货币政策来对抗创40年新高的通货膨胀。这令国际社会普遍担心，世界经济和金融市场将因此再度面临冲击。

不管是此前零利率和量化宽松政策引发物价飞涨，还是如今货币政策强硬转向，美国都是在凭借美元霸权向世界转嫁危机。这对当下正奋力实现疫后复苏的新兴经济体冲击巨大。

一方面，美联储加息提升美元资产吸引力，加剧了新兴市场资本外流和货币贬值的风险，令不少国家债务风险激增。早在上个月，国际货币基金组织就发出警告称，“过去的经验表明，发达国家快速加息会压缩新兴市场和发展中经济体的外部融资环境。”该组织指出，全球60%的低收入发展中国家要么已经感受到偿债的压力，要么处在面临偿债压力的高风险中。

另一方面，美元升值带来的其他货币贬值也会削弱他国民众的购买力，破坏发展中经济体本就艰难的经济复苏进程。阿根廷阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托近日在接受中国中央广播电视总台采访时，表示十分担心美联储加息的负面溢出效应，“特别是将导致拉美新兴经济体的物价继续上涨，贷款成本增加、货币持续贬值、民众生活成本增加、失业率上升，这些将对拉美新兴经济体造成非常严重的冲击”。

在巴西圣保罗州立大学国际政治经济学教授马尔科斯·皮尔斯看来，美国手握美元这一全球货币，美元的任何变化都会对其他国家货币产生影响。而且当他们使用制裁等手段的时候，想的只有自己，根本不会考虑其他国家，这体现出美国财团的霸权主义习性。

事实上，在美元霸权建立后，这种收割全球财富的“老套路”，美国已经玩过太多次——在美国实行量化宽松货币政策时，美联储降息使得新兴市场大量借贷美债，经济繁荣向上，不同程度培育资产泡沫。一旦美联储加息，新兴市场国家的资金就大量外流，引发汇率动荡、泡沫破裂，甚至导致货币危机与金融危机。

比如，2015年12月美联储曾启动一轮加息周期，2018年更是加息四次。当年，阿根廷本国货币比索对美元汇率下跌50.56%，通胀率高达47.6%。巴西货币雷亚尔在2018年也持续贬值，幅度达20%。

即使在美国国内，美国官方采取的货币政策也饱受争议。在本轮通胀抬头初期，美国官方麻痹大意、行动迟缓，高喊通胀只是“暂时的”，在货币政策上一味宽松，搞大水漫灌，导致通胀水平一路飙升。

此外，乌克兰危机爆发后，美国对俄罗斯不断实施制裁，冲击全球能源、粮食、产业链等，加剧了本国的通胀压力。同时，美国本届政府在很长时间内延续前任错误的对华关税政策，也给美国人的账单增加了不少负担。

如今，美国货币政策实现大转向，但市场情绪依旧悲观。布莱克利咨询集团首席投资官彼得·布克瓦认为，美联储将无法有效地抑制不断飙升的通胀率。美国有线电视新闻网的一项最新预测显示，美国未来12个月出现经济衰退的可能性升至33%。作为全球最大的经济体，美国经济一旦陷入衰退势必会带来巨大外溢风险，这是全世界需要时刻防范的风险。

值得注意的是，在美国经济陷入困境之际，华盛顿一些政客不去反思应对失当的责任，反而玩起“甩锅”老把戏，企图转移矛盾。这是对美国民众的不负责，也是对世界的不负责。那些抱着“美国优先”思维的华盛顿政客，早该停止避重就轻、转嫁危机、随意“甩锅”的做法，采取更负责任的宏观经济政策，为世界经济尽早从疫情中复苏干点正事！

（来源：央视新闻客户端）

(责编：贾文婷、杨牧)