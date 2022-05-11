新华社洛杉矶5月10日电（记者谭晶晶）美国儿科学会和儿童医院协会9日发布的最新报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国已有超过1300万名儿童确诊感染新冠病毒，近期新增儿童确诊病例数快速上升。

报告显示，截至5月5日的一周，美国新增儿童新冠确诊病例超过6.2万例，与两周前相比增幅达近70%，这是新增儿童新冠确诊病例数连续第4周上升。

报告显示，过去4周美国累计新增儿童新冠确诊病例近18.6万例，今年以来新增儿童确诊病例近520万例。

美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄定为0岁至19岁。美国儿科学会表示，目前迫切需要收集更多各年龄段的疫情数据，以评估变异新冠病毒导致疾病的严重程度及对儿童健康的长期潜在影响。

近期，全美范围内新冠确诊病例数、住院病例数再现上升潮。《华盛顿邮报》援引白宫官员的预测称，由于奥密克戎毒株的新亚型能够“逃脱”人们从疫苗或既往感染中获得的免疫力，可能导致美国今年秋冬季新增1亿例新冠感染病例以及大量死亡病例。

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