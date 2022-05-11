新华社维也纳5月10日电（记者刘昕宇 于涛）“2022·中欧人权研讨会”10日举行。与会欧方人士在接受新华社记者采访时表示，中国高度重视人权发展，中国人权事业取得了长足进步，同时通过中欧人权研讨会等平台，拓展国际人权交流合作，增进相互理解。

本次研讨会由中国人权研究会和奥地利奥中友好协会共同举办，在中国武汉和奥地利维也纳分设主会场，与会代表以线上线下相结合的方式进行研讨交流。

奥地利前总统、奥中友好协会主席海因茨·菲舍尔表示，上世纪70年代起他多次访华，亲眼见证了中国社会经济和人权事业的飞速发展。“中国在数十年间从一个欠发达的农业国发展成一个拥有高科技的工业强国，这种发展速度是无可比拟的，令我印象深刻。”

菲舍尔说，尽管欧中双方对人权问题的理解不尽相同，但他乐见双方加强交流沟通，促进相互了解。专家学者们的深层交流，将为推进人权事业带来更多的理解与合作。

维也纳大学语言学系教授汉内斯·费尔纳表示，中国成功让数亿人脱贫，是人类历史上最伟大的人权事业成就之一；在从经济社会层面保障人权领域，中国走在了西方社会的前面。此外，中国也积极运用科技推动人权事业发展。

奥中友好协会常务副主席格尔德·卡明斯基说，研讨会有助于各方在平等基础上开展对话交流，推动相互理解。

中国驻奥地利大使李晓驷表示，中欧人权研讨会自2015年创立开始，得到双方高度重视。双方各界人士积极参与并进行建设性对话，努力寻找共识、减少分歧，对于共同推进人权事业发展有非常重要的意义。

中欧人权研讨会创立于2015年，是中欧在人权领域交流合作的机制化学术平台。本次研讨会聚焦科技与人权，来自联合国人权高专办的代表和来自中国、奥地利、英国、德国、匈牙利、意大利、希腊、西班牙等国的100余位人权领域专家学者、高级官员等参会。

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