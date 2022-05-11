新华社北京5月11日电（记者张莹）美国密歇根大学日前发布公报说，研究人员在分析校园内采集的环境样本后发现，新冠病毒通过气溶胶传播的风险可能达到物体表面接触传播的上千倍。这一发现有助于加深理解新冠病毒的主要传播途径，并为减少病毒传播制定更有效的防控策略。

从2020年8月至2021年4月，密歇根大学公共卫生学院研究团队分别使用生物气溶胶采样器和拭子持续从该校校园内采集空气和物体表面样本，采样地点包括教室、餐厅、校内公共交通工具、体育馆、学生活动大楼和通风管道等，总共收集到256份空气样本和517份物体表面样本。这期间，位于密歇根州安阿伯的密歇根大学校园处于“封锁”状态。

研究人员分析发现，他们采集的空气和物体表面样本新冠阳性率分别为1.6%和1.4%。对模拟场景的估算显示，如果暴露在含有新冠病毒的气溶胶中，通过吸入感染新冠的几率约为百分之一；接触一次被新冠病毒污染的物体表面后，感染的几率约为十万分之一。分析还显示，在采集到阳性环境样本的各周内，校园内新增新冠感染病例数显著高于没有采集到阳性环境样本的各周。

相关论文已发表在英国《自然》杂志子刊《暴露科学与环境流行病学杂志》上。论文通讯作者里克·奈策尔说，这项研究有助于评估新冠病毒的主要传播途径，确定传播风险更高的“物理空间”，在这些空间采取防控措施对减少病毒传播至关重要。

研究人员表示，这项研究是在密歇根大学校园“封锁”期间开展的，他们没有从人员聚集的空间收集样本，一些样本是很少人在场时收集到的。因此，将研究结果外推应用到一般的人群和卫生保健设施时需要谨慎。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)