新华社北京5月11日电 《参考消息》11日刊登路透社报道《大型研究发现，奥密克戎变异株的毒性与以往的新冠病毒变异株一样强》。报道摘要如下：

美国的一项大型研究发现，新冠病毒奥密克戎变异株的毒性本质上与以往的变异株一样强。此前的研究得出的假设是，奥密克戎变异株的传染性更强，但毒性有所降低。

4位科学家基于13万名新冠患者的病历开展了这项研究。他们说：“我们发现，不同时期的住院和死亡风险几乎相同。”他们指的是过去两年里不同新冠病毒变异株相继成为全球主流毒株的各个时期。

这份研究报告正在英国《自然》期刊与服务集合网站接受同行评议，且已于5月2日发布在美国“研究广场”网站上。该研究计入了一些干扰因素，包括人口结构、疫苗接种状况以及“查尔森合并症指数”。“查尔森合并症指数”可用于预测患有特定共患疾病的患者住院一年内的死亡风险。

这些来自美国马萨诸塞综合医院、米纳瓦大学和哈佛大学医学院的科学家说，此前假设奥密克戎变异株毒性不那么强的研究是在南非、英国的苏格兰和英格兰，以及加拿大等地进行的。

这些科学家还说，他们的研究可能存在一些局限性，包括可能低估了最近几波新冠疫情中已接种疫苗的感染者人数以及感染总人数，因为它没有将那些在家中接受快速检测的患者计算在内。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)