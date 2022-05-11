新华社北京5月11日电 欧洲联盟连日来就如何实施俄罗斯石油进口禁令抓紧磋商。美国有线电视新闻网9日报道，如果欧盟停止从俄罗斯进口石油，似乎只有中东国家有能力补足缺口，但对方是否愿意补缺，却是另一码事。

据国际能源署估计，欧盟若停止进口俄石油，市场缺口为日均220万桶原油和120万桶成品油。中东地区拥有全球大约一半已探明原油储量和可观的富余产能。只是，中东国家具备技术能力和意愿来增加石油供应“救”欧洲吗？

一些石油分析师说，不要抱太大期望。

美国能源情报出版集团驻石油输出国组织（欧佩克）首席记者阿迈娜·贝克尔说，欧佩克成员国中，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国产能最为富余，合计每天250万桶左右。为平抑油价，美国近期反复要求沙特在欧佩克与非欧佩克主要产油国协议生产配额之外单独增产，沙特没有理会，因而也不大可能听从欧盟的增产呼吁。

阿联酋卡马尔能源公司创始人和首席执行官罗宾·米尔斯等认为，欧盟或许会要求海湾国家把现阶段供应亚洲客户的石油匀给欧洲一部分，但前提是“长期合同存在灵活性，或者与亚洲买家商量好”。否则，此举可能损害沙特等国同亚洲大买家的关系。

中东地区除了阿联酋和沙特，伊朗最有可能增加石油供应。一些分析师说，如果美国取消对伊朗制裁，后者日均供应量可增加120万桶。法国克普勒公司数据显示，截至今年2月中旬，伊朗储存在油轮上的石油已达1亿桶，意味着可在三个多月内每天增加100万桶供应，相当于全球产量的1%。

只是，围绕美国和伊朗恢复履行伊朗核问题全面协议的谈判尚未成功。贝克尔认为，美国不会仅仅为了能让伊朗供应更多石油而签署一份对美方不利的“糟糕协议”。

英国能源市场咨询公司CMarkits的首席执行官兼石油研究主管优素福·阿尔沙马里说，伊拉克理论上有每天增产66万桶的富余产能。但是，教派分歧和当前政治僵局意味着伊拉克可能无法成为稳定供应源。

分析师们还指出，伊拉克仍缺乏增产所需的基础设施。贝克尔说：“大家必须记住，石油不是打开水龙头就有，它需要投资，而投资产生效益需要时间。”

这是3月29日在比利时布鲁塞尔拍摄的一个加油站的油价显示牌。新华社记者郑焕松摄

利比亚的石油生产也经常因政治紧张局势中断。4月下旬，利比亚国家石油公司说，一些主要油田和出口终端遭武装组织封锁，一家炼油厂因武装冲突受损，全国石油日产量减少逾55万桶。局势5月初才略有缓和。

阿尔沙马里说，由于安全局势不稳，利比亚主要油田反复因“不可抗力”而停产，欧盟“几乎不可能指望”利比亚。

中东地区之外，尼日利亚、委内瑞拉等主要产油国虽有富余产能，但也因为种种原因无法为欧盟补缺。

4月1日，在比利时布鲁塞尔一家超市的食用油货架上，部分商品出现短缺情况（手机照片）。欧盟统计局当日公布的初步统计数据显示，受能源和食品价格大幅上涨影响，今年3月欧元区通胀率按年率计算达7.5%，远高于2月的5.9%，再创历史新高。新华社记者郑焕松摄

上述种种意味着，欧盟可能得找美国帮忙。但米尔斯等认为，即便美国增产，也可能既无法满足、也不适合欧洲需求，缘由是美国可出口产品大部分是超轻质原油，对欧洲市场并不是理想产品，也不利于转化为欧盟需求更大的柴油。

因此，在阿尔沙马里看来，欧盟若对俄罗斯石油下禁令，“可能有害全球经济”。（胡若愚）

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