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瑞典报告9例不明病因儿童肝炎病例

2022年05月11日13:02 | 来源：新华网
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新华社斯德哥尔摩5月10日电（记者付一鸣）瑞典公共卫生局10日说，截至目前瑞典已出现9例不明病因儿童急性肝炎病例，该局敦促医护人员对这类疑似病例提高警惕。

公共卫生局当天发布的一份新闻公报说，这是一种罕见的疾病，目前尚不清楚这9例病例的感染原因。除了出现皮肤和眼白发黄（黄疸），报告病例有时还会出现呕吐、腹泻、大便苍白和恶心等症状。这些病例出现在去年11月至今年4月期间。

“目前已经排除了可能导致肝脏炎症的已知感染。接下来还有其他的原因需要排除，比如中毒、自身免疫性疾病或是先天性疾病等，”公共卫生局国家流行病学家安德斯·林德布卢姆告诉当地媒体，“应该排除所有已知的导致肝炎的感染。”

瑞典公共卫生局已向欧洲疾病预防与控制中心报告了这些不明病因儿童肝炎病例，同时敦促该国医护人员提高警惕，上报儿童急性肝炎疑似病例。

近期，全球多国报告不明病因儿童肝炎病例。世界卫生组织表示，截至5月1日，已有20个国家向世卫组织报告了至少228例不明病因儿童肝炎病例。

英国卫生安全局6日发布公报说，英国不明病因儿童肝炎病例已增至163例，没有证据表明这些病例与新冠疫苗接种有任何联系。另外，调查继续表明这些病例与腺病毒有关。腺病毒是检测样本中最常检测到的病毒。不明病因儿童肝炎与腺病毒的关联仍在调查中。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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