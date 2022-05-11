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《南华早报》：美对华贸易战徒劳且适得其反

2022年05月11日13:01 | 来源：新华网
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新华社北京5月11日电 《南华早报》日前刊文说，美国对华贸易战徒劳且适得其反，不但并未改变美对华依赖程度，反而使全球供应链更加复杂脆弱。

文章说，美中贸易战无疑正在使咨询公司、律师事务所和航运公司受益，它们正在帮助中国出口商和美国进口商找到逃避关税的解决办法，但这些变通办法使全球供应链变得更加复杂和脆弱。

文章说，一些美企将部分生产从中国转移到越南等国家，以便将产品标签从“中国制造”更改为“越南制造”，其他美企则更改其产品最后组装工序的地点。

文章说，美国对华贸易战徒劳且适得其反，现实情况是美国仍将继续依赖从中国进口的产品。据美国人口普查局数据，今年1月和2月，美国从中国进口的商品价值和贸易逆差都已恢复到疫情前水平。

文章说，大多数经济学家认同美国对华加征关税无效的观点。当美国公司转嫁成本时，对华关税直接或间接地伤害了美国消费者。最糟糕的是，它还使美国失去了多达24.5万个工作岗位，并加剧了通货膨胀。文章认为，美国总统拜登需要意识到这场贸易战没有赢家，是时候放弃了。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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