5月6日，2022年第二场金砖国家智库国际研讨会以线上线下相结合的方式在重庆举行。此次会议主题为“金砖合作与全球发展：新时代、新使命、新方案”，由金砖国家智库合作中方牵头单位金砖国家智库合作中方理事会主办，金砖国家智库合作中方理事会副理事长单位四川外国语大学承办。来自金砖五国的智库学者和企业界人士围绕主题展开了深入交流与探讨。

金砖国家智库合作中方理事会秘书长、中共中央对外联络部研究室主任金鑫，中共重庆市委宣传部副部长、重庆市政府新闻办主任马然希，四川外国语大学校长董洪川分别致辞。金鑫表示，当前，世纪疫情阴霾和传统安全风险相互交织，全球治理体系和国际格局加速调整，世界经济复苏脆弱乏力，全球发展鸿沟不断扩大。在世界之变、时代之变、历史之变的大变局下，国际社会特别是发展中国家渴望经济复苏和共同发展，普遍希望包括金砖国家在内的新兴市场国家为促进经济复苏、推动共同发展发挥更大作用。中方作为金砖国家主席国，将今年金砖国家合作的主题确定为“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”，就是希望同金砖各方一道回应国际社会特别是广大发展中国家的重大关切，通过构建更加全面、紧密、务实、包容的金砖国家伙伴关系，共同实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。在新形势下，进一步深化金砖国家合作、促进共同发展，一是要坚持发展优先，共同促进经济复苏；二是要坚持普惠包容，着力弥合发展鸿沟；三是要坚持创新驱动，携手实现跨越发展；四是要坚持绿色发展，加快绿色低碳转型。

马然希表示，金砖国家地方合作的意义十分显著。地方合作是推动金砖国家务实合作的具体抓手和重要载体，可以自下而上地为国家间的整体合作提供新的思路和建议。重庆作为中国西部大开发重要战略支点以及“一带一路”和长江经济带联结点，将进一步拓展同其他金砖成员的务实合作和人文交流，通过推动地方交往为金砖合作和全球发展提供更多更强的驱动力。

董洪川表示，四川外国语大学是中国西南地区外语和涉外人才培养以及外国语言文化、对外经济贸易、国际问题研究的重要基地，将继续深度参与金砖国家智库国际交流与合作，打造中国西部地区金砖国家研究的智库咨询、人才培养、人文交流基地，为推动金砖国家合作做出应有的贡献。

四川外国语大学副校长祝朝伟、中国社会科学院研究员徐秀军、复旦大学教授朱杰进、上海社会科学院研究员孙伊然、上海大学特聘教授江时学、中国电建集团国际工程有限公司副总经理苗军、重庆小康集团轮值董事长张正萍等中方智库和企业代表认为，十六年来，金砖国家在创建新开发银行、建立新工业革命伙伴关系创新基地、制定2025年经济伙伴关系战略等方面取得了了不起的成就。未来，金砖国家要继续在全球治理各个领域加大协调力度，以发展引领合作，以发展促进安全，以发展增加国际话语权，实现从全球发展的参与者到领导者、从搭便车到国际秩序捍卫和建设者、从全球公共产品的需求者到供应者的角色转变。

来自巴西应用经济研究所，俄罗斯国家高等经济研究型大学，印度观察家基金会、全球关系委员会，南非约翰内斯堡大学，联合国拉美经委会等智库学者和国际机构代表认为，为实现可持续发展目标，金砖国家需要进一步深化合作，以更开放的心态开展对话交流，动员各自资源，形成携手共进的合力。为此，一方面，金砖国家宜推动国内结构性改革，努力改变发展方式、政策和模式，大力发展人力资本和社会资本，协调竞争目标，在遵守法律法规的基础上实现公平发展。另一方面，金砖国家宜始终坚持多边主义，推动实现有效的全球经济治理，并采取提高相互投资互补性、开展科学技术创新合作等方式共同抵御经济下行的压力和风险。

(责编：于洋、徐祥丽)