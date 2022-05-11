新华社北京5月11日电（国际观察）俄乌冲突“世界冲击波”之安全篇——北约与俄对立加剧 分割安全绝非正道

新华社记者张远

作为21世纪以来欧洲发生的最大规模军事冲突，俄乌冲突令全球和地区安全形势呈现螺旋式恶化之势。一方面，以美国为首的北约持续向乌克兰输送武器装备，同时加快扩军扩员脚步，强烈刺激俄安全神经；另一方面，为应对北约军事压力，俄方正在考虑采取反制措施，重新调整军力部署。欧洲大陆剑拔弩张的紧张气氛不断加剧，以至于俄方警告，不应低估爆发核战争的风险。

乌克兰危机发展到这一步，根源在于以美国为首的北约固守冷战思维、沉迷零和博弈、热衷阵营对抗，妄图以损害他国安全为代价追求自身绝对安全。事实证明，人类是不可分割的安全共同体，只有坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基石的国际关系基本准则，才能构建起均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构。

北约加快扩军扩员

自俄乌冲突升级以来，以美国为首的北约采取一系列行动，变本加厉地对俄施压，令全球和地区安全形势高度紧张。

首先，对乌提供大规模军援。自2月24日以来，美国已承诺向乌提供约37亿美元安全援助，美国政府正在请求国会批准额外拨款330亿美元用以援助乌克兰，其中204亿美元将用于向乌提供军事和安全援助以及支持美国同北约盟国和伙伴合作加强欧洲安全。美国国防部长奥斯汀还成立了一个有40多国参加的乌克兰防务问题国际联络小组，将定期讨论协调对乌军援问题。

其次，加强东翼军力部署。英国国际战略研究所在俄乌冲突升级前发布的报告显示，北约在其东翼的保加利亚、匈牙利、罗马尼亚、斯洛伐克、波兰以及波罗的海三国爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛驻扎的总兵力为1万多人。而在俄乌冲突升级后的3月下旬，北约在上述8国部署的军力已增至约2.5万人。此外，从5月1日开始，来自20多个国家的1.8万名军人正在北约东翼的波兰等国参加北约“欧洲捍卫者2022”演习和“快速反应2022”演习。

再次，多国防务开支大涨。德国总理朔尔茨2月底宣布大幅增加国防开支，包括批准1000亿欧元专项资金，并将今后每年德国国防开支占GDP的比重提高到2%以上。波兰计划到2023年将军费占GDP比例上调至3%，总兵力由现在的12万人增至25万人。丹麦和瑞典也宣布将把军费占GDP比例提升至2%。

最后，加快扩员脚步。北约秘书长斯托尔滕贝格近期多次表示，如果芬兰和瑞典申请加入北约，北约将欢迎并确保迅速接纳它们。美国《华盛顿邮报》网站刊文说，芬兰和瑞典预计会在6月北约马德里峰会前申请加入北约，这将是影响欧洲安全平衡的一个重大转变，将大大增强北约在俄罗斯周边的军事存在。

俄方势必进行反制

以美国为首的北约不顾俄方安全关切不断东扩，这是引发俄乌冲突的根源。而北约又以俄乌冲突为由，不顾俄方多次公开警告，进一步加强对俄施压，这势必引发俄方反制，加剧双方对抗，使全球和地区安全局势朝着持续恶化的方向发展。

一方面，北约全力向乌输送武器装备，援助规模不断加大，输送的武器也从起初的单兵防空导弹和反坦克导弹，向坦克、火炮、装甲车等重型装备升级，这使得北约与俄“擦枪走火”乃至直接对抗的可能性不断增大。俄外长拉夫罗夫指出，“北约实质上已经通过代理人进入一场对俄战争，而且正在武装代理人”，其目的是利用乌克兰“耗尽俄军和俄军工力量”。

北约与俄对抗如果进一步加剧，前景将难以预料。波兰副总理雅罗斯瓦夫·卡钦斯基4月初在接受德国媒体采访时表示，波兰对在其境内部署美国核武器持开放态度。他说：“如果美国要求在波兰存放自己的核武器，我们对此持开放态度。这将大幅加强对莫斯科的‘威慑’。”拉夫罗夫此前曾表示，有关核战争的想法只存在于西方政客脑中，但他近来警告，俄方为坚持不惜一切代价防止核战争的原则做了很多工作，但发生核战争的风险是“严重的、真实的”，不应低估。

另一方面，如果北约进一步向北扩张，这将意味着北欧会成为北约与俄对峙的新前线。瑞典和芬兰长期保持中立，如果这两国加入北约，将进一步加剧俄罗斯的不安全感。

俄国防部长绍伊古日前表示，如果瑞典和芬兰加入北约，俄将被迫升级北方舰队，为其配备更多先进武器系统。德国外交政策网站分析说，莫斯科必然会采取反制措施，其中可能包括在位于北约成员国波兰和立陶宛之间的俄飞地加里宁格勒部署核武器，以威慑包括瑞典、芬兰在内的整个波罗的海地区。

不给别人留空间的安全绝非正道

以美国为首的北约持续给俄乌冲突火上浇油，这不仅将乌克兰和整个欧洲置于险境，还危及全球安全稳定。东京外交学者网站刊文指出，大部分发展中国家在俄乌冲突问题上与美国等西方国家有明显分歧，表现出“对加剧地缘政治对抗做法的警惕”。

中国外交学院亚洲研究所所长郭延军说，在安全问题上，以美国为代表的一些国家深陷冷战思维、零和博弈的泥潭，热衷于搞单边制裁、搞封闭排他的“小圈子”。而以中国为代表的绝大多数国家反对搞集团政治和阵营对抗，主张坚持真正的多边主义，坚持通过对话协商解决矛盾分歧。“谁站在历史正确一边，站在国际公平正义一边，答案不言自明。”

中国最近提出全球安全倡议，引起国际社会强烈共鸣和积极支持。中方倡议强调人类是不可分割的安全共同体，明确了维护和实现全球安全的核心理念、根本遵循、重要原则、长远目标和可行思路。这一倡议既是为了解决人类安全的现实问题，也是为了谋求世界和平的长久之道。

印度尼西亚亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，不同于某些西方国家片面追求自身安全的思维，中方提出的全球安全倡议追求的是共同安全，是强调和平、合作的安全观，有利于建立相互尊重、平等互信的国际秩序，对人类实现持久和平与长远发展具有重要意义。

巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈说，全球安全治理体系需要改革，这要求摒弃冷战思维和单边主义，专注于合作发展，世界各国要为繁荣、可持续发展、以构建人类命运共同体为目标的未来不断努力。（参与记者：耿鹏宇、孙浩、韩冰、乔继红、刘阳）

(责编：于洋、徐祥丽)