5月10日，中国—阿拉伯友好组织成功举行对话会。视频截图

人民网北京5月11日电 （记者曾书柔）5月10日，由中国人民对外友好协会和阿拉伯中国友好协会联合会共同主办的中国-阿拉伯友好组织对话会以视频方式成功召开。

中国人民对外友好协会会长林松添作主旨发言，阿拉伯中国友好协会联合会秘书长艾哈迈德和来自埃及、阿尔及利亚、伊拉克、摩洛哥、突尼斯、也门、巴勒斯坦、约旦、黎巴嫩、苏丹等11个阿拉伯国家对华友好组织负责人，以及中阿双方专家学者在线出席并围绕加强团结合作，维护世界公平正义与中阿共同利益；发挥优势，促进中阿合作共赢、共同发展；推动文明互鉴，构建中阿命运共同体；加强友好组织建设，弘扬中阿传统友谊四个议题充分发表意见，进行了坦诚友好交流，达成了广泛共识，并一致通过了《中国阿拉伯国家友好组织关于维护世界公平正义、实现共同发展的宣言》。全文如下：

我们一致认为，中阿人民有着相同的命运和历史遭遇，都是西方殖民主义、帝国主义和霸权主义的受害者和反对者，在秉持全人类共同价值，坚持多边主义，反对霸权主义，声张公平正义，维护世界和平，促进共同繁荣方面拥有广泛共同语言和利益。

我们对当前乌克兰危机给世界人民、特别是发展中国家人民带来的危害表示严重关切，并一致注意到这场地缘政治危机已严重破坏了全球产业链、供应链稳定安全，引发了全球性能源和粮食危机，导致了全球通胀率、失业率和消费者物价指数大幅攀升，重挫了发展中国家实现可持续发展的不懈努力和前景，把世界人民推向滞胀、失业、饥荒等生产生存危机。

我们一致认为，和平与发展的时代主题面临严峻挑战，世界既不太平也不安宁。要和平、谋发展、促合作，携手推动构建人类命运共同体，是各国人民的共同期盼。煽动意识形态对立与集团对抗，以损害他国安全为代价谋求自身绝对安全和绝对利益的冷战思维和行径已经过时，损人不利己。我们高度赞赏中国、沙特、埃及、印度、印尼、南非、巴西等新兴国家和世界上绝大多数国家坚持公道正义的坚定立场和维护世界和平稳定的坚定决心。

我们一致强调，早日解决乌克兰危机，维护世界和平安全与发展繁荣符合世界各国人民的共同利益，国际社会应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，摒弃冷战思维，坚持真正的多边主义，反对单边主义，不搞集团政治和阵营对抗；坚持以对话协商等和平方式解决国家间分歧和争端，支持一切有利于和平解决乌克兰危机的努力，反对火上浇油或任何可能延长危机的非人道言行。各方高度赞赏习近平主席提出的全球安全倡议为应对国际安全挑战提供了中国智慧和中国方案。

我们高度赞赏习近平主席提出的以人民为中心的发展思想，一致表示，实现合作共赢、共同发展才是人间正道和解决一切问题的出路；强烈呼吁中阿各国团结合作、共克时艰，高质量共建“一带一路”，推动中阿战略伙伴关系更好更多惠及双方人民，携手打造面向新时代的中阿命运共同体；支持全球发展倡议，积极推进重点领域务实合作，加快落实2030年可持续发展议程，推动构建全球发展共同体。

我们一致同意坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持“两国方案”，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的、独立的巴勒斯坦国，致力于实现中东地区的持久和平和发展繁荣。我们坚定维护各自国家统一，反对任何干涉别国内政的图谋。

我们一致呼吁，中阿各国政府和机构企业为中阿友好组织发展提供必要支持，鼓励友好组织加强能力建设，发挥各自优势，促进彼此智库、媒体、青年、地方政府和友城等领域的友好交流与互利合作；支持阿中友联，继续在中阿合作论坛框架下办好中阿友好大会。

我们一致欢迎并支持卡塔尔承办第六届大会，发挥民间交流平台作用，为中阿实现合作共赢、共同发展做出更大贡献。

(责编：王禹蘅、常红)