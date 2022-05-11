新华社布鲁塞尔5月10日电（记者任珂）欧盟外交与安全政策高级代表博雷利10日说，欧盟承诺将今年对叙利亚的人道主义援助增加至15亿欧元。

第六次“支持叙利亚和地区未来”会议当天在布鲁塞尔召开。博雷利在记者会上说，俄罗斯与乌克兰的冲突将加剧叙利亚的人道主义危机，并将推高食品和能源价格。

博雷利说，会议期间筹集的资金将帮助叙利亚境内的叙利亚人以及该地区收容的叙利亚难民，帮助他们重建生活。欧盟今年将为叙利亚额外提供10亿欧元，使年度总额达到15亿欧元，明年将提供15.6亿欧元。

联合国难民事务高级专员公署今年3月发布的数据显示，自2011年叙利亚内战爆发以来，已有超过1300万人逃离叙利亚或在国内流离失所。叙利亚境内有1460万人需要人道主义和其他形式的援助。

俄罗斯和乌克兰是全球主要粮食出口国，粮食大量出口到中东地区，俄乌冲突已影响到中东地区的粮食供应形势。

从2017年起，欧盟委员会和联合国每年共同举办一次主题为“支持叙利亚和地区未来”的会议，旨在为叙利亚危机寻求解决方案。

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