本报记者 谢亚宏

近一段时间以来，欧洲多国警方相继开展突击检查行动，重点打击仇恨犯罪。法国警方协调欧洲11个国家，针对170多名涉嫌参与煽动他人在网络或现实中实施暴力、传播种族主义和仇外信息的嫌疑人，开展了突击检查行动。奥地利警方采取特别行动，对部分涉嫌仇恨犯罪的嫌疑人进行审讯并搜查其住所，没收相关电子设备。欧盟刑警组织表示，各国政府以行动证明，实施仇恨犯罪或散布仇恨言论的不法分子都将被绳之以法。

仇恨犯罪指的是完全或部分由犯罪主体的种族、宗教、性别等偏见而实施的针对特定人群或财产的犯罪行为，许多受害者来自少数族裔群体。根据欧洲安全与合作组织针对40多个成员国的统计，近几年记录和上报的仇恨犯罪案件数量年均超过7000起。欧盟基本权利机构的调查显示，90%的仇恨犯罪受害者未向警方报告，一些少数群体遭受暴力的可能性是普通人的两倍。

近年来，仇恨犯罪呈现新的特点。欧盟委员会指出，疫情加剧了民众的不安全感、孤立感和恐惧感，仇恨言论尤其是针对少数群体的仇恨言论增加，导致更多仇恨犯罪产生。以英国为例，2020年第一季度，英国仇恨犯罪案件总数同比增加了21%，其中针对华人等亚裔的仇恨犯罪数量大幅增加，占所有种族仇外案件的9%，而2019年这一数字还不到1%。

为遏制仇恨犯罪蔓延，欧盟及其成员国正在不断完善各类法律和制度。2021年12月，欧盟委员会提出将仇恨犯罪和言论纳入“欧盟罪行”清单，待各成员国批准该提议后，欧盟委员会将提出立法提案，正式将相关行为列为刑事犯罪。2019年，法国国民议会通过《反网络仇恨法案》。2021年5月，4名法国学生在社交媒体散播仇恨华人等亚裔的内容，被法院判处罚金并责令其接受公民培训。

欧盟还与互联网企业加强合作。2016年，欧盟发布了在欧洲范围内打击非法网络仇恨言论的行为准则，明确了仇恨言论的界定标准，并与社交网络公司合作开展定期监测，评估行为准则的实施情况。目前，推特、微软等大型企业均已加入该行为准则，并已开展6轮监测。

（本报罗马5月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 15 版）

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