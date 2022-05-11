据新华社日内瓦5月9日电 （记者刘曲）世界气象组织9日表示，未来5年全球年平均气温较工业化前水平暂时升高1.5摄氏度的可能性为近50%，这一概率正随着时间推移而增加。

据世界气象组织9日发布的全球气候最新通报，2022至2026年期间至少有一年将成为有记录以来最热年份的概率高达93%，而此前最热年份是2016年。2022至2026年的5年气温平均值高于过去5年（2017至2021年）的概率也是93%。

世界气象组织表示，自2015年以来，全球未来年平均气温较工业化前水平暂时升高1.5摄氏度的概率逐步上升；在2017至2021年期间，这一概率升至10%；到2022至2026年期间，该概率将增至近50%。该组织预测，2022至2026年间全球近地表年平均气温将比工业化前水平高出1.1至1.7摄氏度。

2015年达成的《巴黎协定》提出，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 15 版）

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