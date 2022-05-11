人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

世界气象组织表示——

未来五年全球较工业化前升温一点五度概率近半

2022年05月11日05:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社日内瓦5月9日电  （记者刘曲）世界气象组织9日表示，未来5年全球年平均气温较工业化前水平暂时升高1.5摄氏度的可能性为近50%，这一概率正随着时间推移而增加。

　　据世界气象组织9日发布的全球气候最新通报，2022至2026年期间至少有一年将成为有记录以来最热年份的概率高达93%，而此前最热年份是2016年。2022至2026年的5年气温平均值高于过去5年（2017至2021年）的概率也是93%。

　　世界气象组织表示，自2015年以来，全球未来年平均气温较工业化前水平暂时升高1.5摄氏度的概率逐步上升；在2017至2021年期间，这一概率升至10%；到2022至2026年期间，该概率将增至近50%。该组织预测，2022至2026年间全球近地表年平均气温将比工业化前水平高出1.1至1.7摄氏度。

　　2015年达成的《巴黎协定》提出，各方将加强对气候变化威胁的全球应对，把全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月11日 15 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部