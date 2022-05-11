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英国民众面临生活成本危机

本报记者  邢  雪
2022年05月11日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　当前，英国物价持续上涨。从石油、天然气到粮食、肉禽等价格纷纷飙升，越来越多的英国家庭面临生活成本危机，超过四成的受访家庭表示难以负担能源费用，一些弱势群体的温饱问题难以得到保障。

　　英国慈善机构“食品基金会”的一项最新研究指出，今年4月份约有730万英国成年人所在的家庭面临食物不足的困境，这一数字远超1月份的470万。这些家庭中还有260万儿童。研究指出，过去6个月，50%申领“统一福利金”的家庭经历了不同程度的粮食不足问题。有残疾人的家庭、有子女的家庭和少数族裔群体更容易陷入食物缺乏困境。

　　伦敦大学学院健康公平研究所所长迈克尔·马莫特指出：“如果1/7的家庭面临食物缺乏问题，那么这个社会在根本上就是失败的……这些关于粮食不足的数字让人不寒而栗。这一问题是可以解决的，现在非但没有得到解决，反而变得越来越糟糕。”

　　随着生活成本迅速攀升，不少家庭的担忧情绪不断蔓延。30岁的摄影师埃斯梅住在格洛斯特郡切尔滕纳姆镇的一间出租屋里，她算了一笔账：2月的收入是1188英镑，总支出1603英镑，其中包括房租595英镑，各种税金400英镑左右，购买食物花费约170英镑，煤气费和电费从去年12月的30英镑涨到了75英镑。生活开支飞涨让她压力巨大，为了省钱，她现在出门已放弃乘车而改骑自行车。

　　英国林肯郡的教师达伦每月薪水约2750英镑，需要养活一家五口人。今年以来，每月的煤气费和电费已高达198英镑并且还在上涨，汽油价格也涨了三成。达伦的妻子开始减少各种非必要开支，不再购买新鲜水果，少点外卖，并暂停了孩子们的兴趣班。她说：“我必须告诉孩子们，我们负担不起了。”

　　物价飞涨对弱势群体造成的影响尤为明显。据报道，今年以来不少老年人因为负担不起高额的取暖费而停烧暖气，并因物价上涨而减少吃饭次数。很多接受英国“食物银行”援助的家庭希望获得无需烹饪的食物，因为他们付不起燃气费。

　　英国日前召开内阁会议商讨对策，提议减少车辆年检次数、取消食品进口关税等，以应对民众生活成本增加问题。英国政府发言人表示，政府已经意识到生活成本危机问题，下个财年会动用220亿英镑来帮助民众减轻能源负担，措施包括补助能源费用和降低燃油税。

　　（本报伦敦5月10日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年05月11日 15 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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