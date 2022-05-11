本报记者 邹 松

南非交通部长姆巴卢拉日前表示，政府正着手制定振兴铁路运输的中长期规划，升级全国铁路网络，维护铁路基础设施安全，让铁路系统重新成为国家客货运输的重要支柱。南非政府已确定将铁路基建作为发展经济的重要内容，以促进疫后经济复苏。

今年3月，南非政府批准了新版国家铁路政策白皮书，其中包括设立中央铁路规划团队，为多项国家铁路发展策略制定中长期规划。按照规划，南非将在未来20年升级全国铁路网络，初步投资约130亿美元；在2050年前建成覆盖全国几大经济中心的3条高速铁路线路，分别从南非最大城市约翰内斯堡至印度洋沿岸港口城市德班、大西洋沿岸旅游城市开普敦以及南非—津巴布韦交界处重要城市穆西纳。

目前，南非相关机构正考虑逐步开放铁路客货运输经营权，将部分支线铁路运营交由地方政府及机构，吸引私营投资者参与铁路网建设及维护。

铁路曾承担了南非近80%的客运运力和超过30%的矿石运输。如今，有着超过百年历史的南非铁路网已跟不上经济社会快速发展的需求。基础设施老化、机车更新慢、保养维护投资不足等问题日益突出。截至2019年底，南非铁路年客运量从2010年的6.34亿人次降至2.08亿人次。据南非矿业委员会分析，有限的铁路运力使大宗商品出口商去年损失了至少350亿南非兰特（1美元约合16南非兰特）的收入。

安全问题也严重影响了铁路系统运行。南非交通部近期一份报告显示，南非铁路局客运段近3000公里的铁路网中，近2/3的架空电缆或轨道因盗窃或故意破坏出现故障。去年下半年，开普敦多条通勤列车线路上的铁轨和电缆遭盗抢，几个车站相继关闭。姆巴卢拉表示，为解决铁路系统安全问题，列车车厢将增加配置安全员。

南非客运铁路局主席莱昂纳德·拉马特拉凯恩指出，铁路仍是最便宜、最安全的公共交通方式之一。南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，振兴铁路运输的一系列政策出台，给南非与中国深化铁路领域合作提供了新机遇。中国在高铁技术、铁路运维以及人才培养方面有着丰富经验，南非应加快同中国的合作，吸引投资并引进先进铁路技术，推动重振铁路运输。

（本报约翰内斯堡5月10日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 15 版）

(责编：牛镛、杨光宇)