本报记者 张梦旭 韩晓明 张志文

北约一再东扩引发的俄乌冲突还在持续，造成巨大安全隐患和人道主义灾难。对此负有不可推卸责任的美国及其主导下的北约，本应吸取教训、调整政策，却反其道而行之，企图祸水东引，将其触角伸向亚太。近来，美国拉拢地区国家、挑动分裂对抗的小动作不断。种种迹象表明，美国正试图通过强推“印太战略”，搞所谓“印太版北约”，在亚太乃至世界范围内挑起阵营对抗，制造紧张局势，从而达到维护其霸权地位的战略目的。

亚太是合作发展的热土，不应成为地缘政治的棋局。中外专家学者等指出，美国固守冷战思维，打着促进地区合作的旗号，玩弄地缘博弈的把戏，冲击以东盟为中心的区域合作架构，损害地区国家的整体和长远利益。地区国家应自觉抵制冷战遗留的“小圈子”思维，共筑亚太合作“大舞台”，维护地区来之不易的和平发展势头。

强推“印太战略”，破坏地区原有的通过合作维护安全与发展的势头

从强化“五眼联盟”到兜售“四边机制”，从拼凑三边安全伙伴关系到收紧双边军事同盟，美国大搞集团政治，严重威胁地区和平与稳定。

“美国的‘印太战略’正在成为集团政治的代名词。”中国国际问题研究院副院长刘卿表示，美国“印太战略”严重冲击地区安全格局。中国社会科学院美国研究所副所长袁征指出，美国的“小圈子”做派悖逆历史潮流，具有浓厚的“新冷战”色彩，是零和思维的典型表现。

泰国法政大学比里·帕侬荣国际学院教授杨保筠表示，美国的“印太战略”是以拉帮结伙的方式构筑符合美国利益的地区秩序，不利于亚太地区的稳定和发展，也会损害地区各国的根本利益。美国强推“印太战略”，要求地区国家选边站队，意在使地区国家出现新的大分化局面，破坏地区原有的通过合作维护安全与发展的势头。

中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓晖指出，本届美国政府嘴上喊着多边主义，实际上却忙着在全世界拉帮结派搞“小圈子”，煽动对立。美国主导的集团政治出现了新特点：一是从过去更多地集中于经济和安全需要的具体合作，提升到战略以及意识形态层面；二是试图把各个“小圈子”进行嵌套式组合，打造一个更广泛而有层次的同盟体系，服务美国霸权。

强推“印太战略”的逆流，与地区国家求和平、谋发展、促合作、图共赢的共同愿景背道而驰，注定是没有前途的。地区国家普遍对“印太战略”持谨慎态度，不愿意选边站队。泰国学者吉迪帕·普卡指出，“印太战略”更重视地缘政治竞争，美国政府将东南亚视为“印太战略”的重要区域之一，是因为该地区在维护美国超级大国地位上起着重要作用。

据新加坡《联合早报》报道，今年3月底至4月初新加坡总理李显龙访问美国期间，在与美国总统拜登的会谈开场及后来的记者会上，多次使用“亚太”一词。新加坡国务资政兼国家安全统筹部长张志贤也指出，无论这些名词的前缀是亚洲、跨洲，还是印度洋，“让我们把精力和创造力投入到建设和发展融合而非分歧的架构上”。

美国在“印太经济框架”中占据单边主导地位，该框架存在一系列问题

过去几十年亚太地区总体保持稳定，经济持续快速增长，成为和平稳定锚、发展增长极、合作新高地。美国强推“印太战略”，声称要促进地区繁荣，实际上却处处体现“美国优先”，为本国政治和经济私利服务，对地区合作成果和未来发展前景构成严重威胁。

韩国前外交通商部通商交涉本部长朴泰镐指出，美国推出所谓“印太经济框架”，企图通过加强与“印太”地区国家的关系，重塑地区环境，遏制中国不断增强的实力。美国试图通过“印太经济框架”就一系列贸易问题制定高层次规章，但是根据框架议程，参与国需毫无例外地接受其选定领域的全部标准。韩国应仔细权衡“印太经济框架”存在的地缘政治风险，慎重考虑其对韩国产业界和社会的各方面的影响。

柬埔寨合作与和平研究所高级访问研究员亨利·陈指出，美国在“印太经济框架”中占据单边主导地位，该框架存在一系列问题。一是对等问题。二战后几乎所有的经济协议都是以市场开放和互利为基础，美国不开放其市场就无法实现对等原则。二是排他性条款带来的挑战。“印太经济框架”的许多目标国家都是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》的成员，限制性和排他性条款会影响到这些国家对其他国际条约的承诺。三是该倡议在美国内存在严重争议，客观上会将目标国家拖入美国国内政治纠纷。

马来西亚独立政治观察家阿兹米·哈桑也表示，美国并未致力于创造新的机遇、促进贸易往来，而是意图寻求拉拢东盟国家。

美国学者也对“印太经济框架”表达了担忧。美国战略与国际问题研究中心副总裁马修·古德曼和美国商务部前副部长威廉·赖因施共同撰文指出，大多数印太国家都不愿意支持“美国优先”的规则，他们对美国在该框架下的承诺是否持久表示疑虑。美国学者泽奈勒·加西亚在外交学者网站发表文章指出，把亚太地区重新界定为“印太地区”的做法因为在逻辑上自相矛盾的政策而受到削弱。“印太战略”没有考虑到地区经济一体化趋势，缺乏真正的贸易政策。

31年前，中国和东盟建立对话关系。中国东盟关系一直走在地区合作的前列。中国自2009年起连续13年保持东盟第一大贸易伙伴地位。2020年以来，东盟连续两年是中国第一大贸易伙伴。中国社科院亚太与全球战略研究院研究员、东南亚研究中心主任许利平指出，这体现了中国同东盟合作的韧性与巨大潜力。随着RCEP的正式生效，双方合作潜力将进一步释放，激发更多需求与市场。以排他性为出发点的“印太经济框架”，显然与地区经济一体化和经济全球化大势不符，很难给地区带来红利。

亚太地区合作对应对全球挑战至关重要，有助于加强多边行动并管控战略和地缘政治问题

当前，亚太面临着两种截然不同的选择：是共建开放包容、合作共赢的大家庭，还是奉行冷战思维、搞阵营对抗的“小圈子”？显然，只有致力于持久和平、共同发展，坚持开放的地区主义，携手构建亚太命运共同体，才能开创更光明的未来。

亚太珍视和平，反对破坏地区安宁。亚太地区合作大势不可阻挡，合作前景广阔。李显龙近日表示，大国竞争将导致亚太地区局势的不稳定，无助于全球性问题的解决，保持合作框架尤为重要。亚洲开发银行发布的最新报告指出，亚太经济体间的贸易额创下30年来新高，区域内贸易势头强劲，提振了本地区的经济韧性。澳大利亚东亚论坛网站日前刊发社论指出，亚太地区合作对应对全球挑战至关重要，有助于加强多边行动并管控战略和地缘政治问题。

亚太要团结合作，反对制造分裂对抗。亚太在动荡变革世界中保持欣欣向荣，是地区各国团结奋斗的结果。“一个令人欢欣鼓舞的迹象是，亚太经济体在不断增强贸易联系和价值链联系。”亚洲开发银行首席经济学家朴之水表示，“我们必须在区域一体化与合作成果的基础上，支持恢复包容、可持续的经济增长。”国际货币基金组织亚太部副主任克里希纳·斯里尼瓦桑认为，RCEP的生效体现出亚洲内部加强融合、推动经济一体化的意愿，RCEP成功实施有助于强化区域供应链，推动区域经济一体化。

亚太要自立自强，把命运掌握在自己手中。外交学院亚洲研究所所长郭延军表示，本地区国家总体上对美国提出的“印太战略”持慎重态度。大多数地区国家将经济社会发展视为第一要务，更加注重地区务实合作，亚太合作框架已经运行很长时间，合作基础较为牢固，因此更受大多数地区国家青睐。

作为负责任大国，中国始终扎根亚太、建设亚太、造福亚太。中国坚持扩大高水平开放，与地区国家签订或升级自由贸易协定，携手地区国家高质量共建“一带一路”，推动亚太形成更紧密务实的合作新态势。郭延军认为，中国在亚太合作中的引领作用不断凸显，显著提升地区合作框架的权威性和有效性。“中国提出全球安全倡议和全球发展倡议，推动安全与发展在亚太合作中相互促进，为地区务实合作指明方向，助力各国携手迈向亚太命运共同体。”

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 15 版）

(责编：牛镛、杨光宇)