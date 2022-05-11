本报记者 闫韫明

进入雨季的卢旺达南方省，群山叠翠，绿意盎然。一条平坦宽阔的沥青路如丝带般在山丘间蜿蜒延伸，将村庄和城镇连缀成片。

这是该国南部地区的重要城际公路——卢旺达胡耶66公里公路。从胡耶市至恩戈马市，公路连接起基贝霍、穆尼尼等多座城镇，同时也是连接卢旺达、布隆迪、刚果（金）至坦桑尼亚达累斯萨拉姆港口中线走廊的重要组成部分。道路全长66.3公里，由中国进出口银行提供融资支持，中国电力建设集团有限公司（中国电建）承建，是中卢两国共建“一带一路”合作项目之一。项目于2019年4月开工，目前主线已基本贯通，今年10月将全部竣工。

南方省是卢旺达高山茶的主要产区。在基贝霍市茶商卡曼兹的茶园里，数十名茶农正在采茶。胡耶公路修成后，新鲜的茶叶能在短时间内运往沿线城镇，精加工后出口欧美及周边国家。“以前交通条件太差，茶叶运输是个大问题。现在我们可以及时把新鲜的好茶叶运出去，销路越来越好。这是一条改善生活的幸福路！”卡曼兹拍了拍身旁漂亮的新车，告诉记者：“这车是我刚买的。卖茶的收入增加了不少，茶农们的工资也涨了，生活越来越好。”

谈话间，不时可见客车、货车驶过公路，还有背着竹筐、头顶货物的村民来来往往。村民施米莉告诉记者，以前这里都是土路，坐车从胡耶去恩戈马需要3个小时，且道路崎岖颠簸，事故频发，每天还只有两趟车；如今，这段路程缩短至40分钟，公交车的车次也多了。

出行不再发愁，生活变得更好。“有了沥青路，家里的农作物送到集市上售卖便利多了”“道路不再泥泞，孩子上学路上也不怕弄脏衣服了”“生病后就医能更快到达”“我们都衷心感谢中国企业”……这条新公路，将见证更多当地人的幸福生活。

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 03 版）

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