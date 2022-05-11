本报记者 李志伟

近日，美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦在接受本报记者采访时表示，美国和中国之间的贸易联系非常深入和紧密，许多美国企业仍然看好中国市场，并计划加大投资力度。美中两国之间的合作共赢对推动世界经济从新冠肺炎疫情大流行中复苏具有关键作用。许多美国工商界人士敦促美国对华要合作不要脱钩，两国要为建立一个更加和平与繁荣的世界共同努力。

美中贸易全国委员会创建于1973年，拥有200多家在中国经商的美国会员企业，包括许多全球最为知名的品牌。艾伦表示，自成立以来，美中贸易全国委员会积极为美中两国之间的贸易往来搭建桥梁，目前会员企业仍在不断增加。中国是全球最重要的投资市场之一，大多数会员企业在中国市场已经投资数十年，对在中国的发展有着长远眼光与承诺。根据该机构2021年对会员企业的调查，95%的受访企业表示过去一年在华业务实现盈利，超四成受访企业表示将加大在华投资。

艾伦认为，中国使数亿人摆脱贫困，努力让大家过上更好生活，这是令人印象深刻的巨大成就。随着生活水平的不断提升，人们可以享受更多高质量商品和服务。中国正持续深化改革、扩大开放，不断优化营商和投资环境。充满活力的中国经济将为外国投资者带来更多发展机遇。“很多美国企业告诉我们，他们对中国市场前景充满信心。”艾伦说。

2021年，中国对美国贸易额同比增长近三成，达到7556亿美元，再创历史新高。美中贸易全国委员会日前发布报告显示，去年，美国对华货物贸易出口额达1492亿美元，创历史最高水平，较2020年增长21%。

艾伦表示，美中两国2021年贸易往来强劲，对华出口有助于美国各行各业保持盈利、维持竞争力。其中，美国农产品对华出口尤其强劲，这对于美国一些农业州的经济发展起到了积极推动作用。对华贸易还为美国创造了大量就业机会，“美国对华商品和服务出口，支撑的就业岗位数量超过85万个”。在他看来，美中经贸关系非常重要，“更大的稳定性能给两国企业和民众带来更多机会”。

越来越紧密的中美经贸纽带印证了合作共赢才是大势所趋。艾伦强调，经济全球化十分重要，对华加征关税、谋划“脱钩”，不利于中国，不利于美国，不利于世界。“我们应该反对贸易保护主义，支持经济全球化进程，这在过去几十年提高了数十亿人的生活水平。世界需要美中两国发挥积极作用，妥处分歧，继续为全球共同发展作出贡献。”

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 03 版）

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