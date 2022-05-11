马塞洛·穆尼奥斯

编者按：习近平总书记指出，读懂今天的中国，必须读懂中国共产党。为迎接党的二十大，本报“国际论坛”专栏从今天起推出“读懂中国·读懂中国共产党”系列文章，邀请外国政要、专家学者和友好人士分享他们对中国取得的辉煌发展成就、中国共产党治国理政经验的观察、思考，展现中国共产党为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，也为人类谋进步、为世界谋大同的责任担当。

中国共产党成就突出，其成功经验在于自我革命、与时俱进，不断根据内外环境的变化进行政策调整，这为各国政党提供了重要借鉴

我的个人经历与中国改革开放紧密相连。1978年，中国开始实施改革开放政策。当年，我在北京创办了一家经贸咨询公司。这是改革开放后第一家进入中国的西班牙企业，为希望与中国建立经贸联系或希望进入中国市场的西班牙企业提供服务。

此后的40多年间，我访问中国超过100次，走遍了中国的大江南北，见证了中国日新月异的发展变化，可以算得上是改革开放的亲历者和见证者。改革开放不仅为中国带来经济的飞速发展、城市面貌的不断变化，更是让中国人民的生活水平得到稳步提升。2021年，中国宣布全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题。我到访过的中国许多农村地区，都发生了翻天覆地的变化，让我尤为感慨。这是中国共产党和中国政府将人民利益放在首位，始终致力于提升民众生活水平的结果。中国40多年来的深刻变革在人类发展史上是罕见的。中国的发展变革是一个标杆，值得很多国家学习。

我见证了中国改革开放以来的经济奇迹，也看到了外国对华投资的快速增长。中国对外开放的大门越开越大，采取诸多举措促进贸易投资自由化便利化，投资环境不断改善。中国是全球最大贸易国，中国庞大的市场规模意味着巨大机遇。越来越多外国企业对中国市场产生浓厚兴趣，纷纷扩大在华业务。

中国的生态文明建设成就同样令人瞩目。习近平主席提出“绿水青山就是金山银山”，集中体现了中国对生态文明建设的高度重视。为推动生态文明建设，中国采取许多举措，取得显著成效。中国提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，为世界各国作出表率，将为应对全球气候变化挑战作出重要贡献。

去年，中国共产党迎来百年华诞，我向很多中国朋友表达了祝贺。中国共产党成就突出，其成功经验在于自我革命、与时俱进，不断根据内外环境的变化进行政策调整，这为各国政党提供了重要借鉴。

中国不仅自身发展取得巨大成就，还通过推动共建“一带一路”、构建人类命运共同体等助力全球发展。“一带一路”倡议提出9年来，已经逐渐将远景目标落实为一个个具体项目，带动了巨大投资。尤为令人称道的是，共建“一带一路”促进了沿线国家和地区的文化交流，增进了各国民众的相互了解，为促进世界和平与发展发挥了积极作用。

中国一直倡导通过对话解决分歧，坚定捍卫多边主义，在全球治理中发挥着越来越重要的作用。习近平主席去年提出全球发展倡议，阐明了人类应当选择的正确发展道路。我期待各国共同推动全球发展迈向平衡协调包容的新阶段，也期待中国为全球发展事业作出更大贡献。

退休后，我不再从事经贸领域的工作，开始专注于研究中国问题，出版了多本关于中国的书籍。2012年，我在西班牙建立了智库“知华讲堂”，汇聚了曾在中国学习、工作，或者有过访华经历、了解中国的西班牙各领域专家学者。我们都很幸运有机会见证中国的发展，希望将自己的发现和感受告诉更多西班牙民众，深化西班牙社会对中国的了解。

（作者为西班牙智库“知华讲堂”名誉主席）

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)