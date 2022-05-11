5月10日，应韩国政府邀请，习近平主席特别代表、国家副主席王岐山在首尔出席新任总统尹锡悦就职仪式并同其举行会见。

新华社记者 李 涛摄

本报首尔5月10日电 （记者马菲、张悦）5月10日，应韩国政府邀请，习近平主席特别代表、国家副主席王岐山在首尔出席新任总统尹锡悦就职仪式并同其举行会见。

王岐山首先向尹锡悦转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿。王岐山表示，中韩互为友好近邻和重要合作伙伴。建交以来，两国关系全面快速发展，共同利益越来越多。在当前世界变局和世纪疫情背景下，加强中韩合作对双方、地区乃至全球的重要性都更加凸显。中方愿同韩方共同努力，推动中韩战略合作伙伴关系与时俱进，不断向更高水平迈进。

王岐山就双边关系下步发展提出五点建议。一是加强战略沟通和高层交往，并进一步活跃各方面、各层级对话交流。二是深化务实合作，加强发展战略对接，深化重点领域和第三方市场合作，推动两国合作提质升级。三是充分发挥地缘相近、文缘相通、人缘相亲优势，以建交30周年和举办中韩文化交流年为契机，设计实施更多有利于增进国民友好的活动，为两国关系发展持续注入正能量。四是就国际地区事务加强沟通协调，共同致力于维护多边主义和自由贸易体系，促进地区与全球发展繁荣。五是加强半岛事务协调合作，妥处敏感问题。中方真诚支持半岛南北双方改善关系，推进和解合作，愿同韩方加强沟通，推动半岛无核化和持久和平。

尹锡悦请王岐山转达对习近平主席的衷心感谢和诚挚问候，表示建交30年来，韩中关系发展突飞猛进，疫情之下双边贸易创历史新高。韩方政府愿以建交30周年为契机，在相互尊重基础上，不断密切两国高层战略沟通和各层级交往，进一步加强双方各领域交流和务实合作，增进民间友好，推动韩中关系开启新的时代。韩方愿同中方加强沟通协调，共同推动实现半岛和平、稳定与繁荣。

《 人民日报 》（ 2022年05月11日 03 版）

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