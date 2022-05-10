新华社河内5月10日电（记者黄硕 蒋声雄）越南共产党第十三届中央委员会第五次全体会议10日在越南首都河内闭幕，会议针对土地使用、农业农村发展、集体经济、党建等多项议题进行讨论。

据越通社报道，越共中央总书记阮富仲在闭幕会议上发表讲话说，土地管理和使用必须保证全体人民的共同利益。本次会议同意对越南2013年《土地法》及相关法律进行修改补充，旨在对长期以来存在的土地使用规划、土地分配、土地租赁、征地补偿安置、土地财政政策等问题加以解决。

阮富仲说，要充分认识农业、农民和农村发展对革新、建设和保卫国家事业的战略地位和作用，将其视为促进经济社会快速可持续发展、维护政治稳定、保障国防安全的重要基础和动力。他表示，农业农村工业化和现代化是国家工业化和现代化进程中最重要的任务，国家需要继续优先保障对农业、农民和农村的投资。

针对集体经济发展，阮富仲要求继续贯彻落实越共十三大和本次会议关于确保集体经济发展符合社会主义定向市场经济和国际一体化要求的决议，并指出应提高以新型合作社为核心的集体经济和合作经济的效率。

本次会议还对提高越共基层组织领导力、建设廉洁政党、提升干部党员素质等问题进行了讨论。阮富仲说，基层党组织是党的基础，也是党群之间的桥梁，发挥着政治核心作用，要把各基层党组织政治任务执行情况和人民满意度作为衡量其领导能力和战斗力的标准。会议同意成立省级反腐败指导委员会。

越共十三届五中全会4日开幕，为期7天。

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