新华社北京5月10日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰马里乌波尔市议会10日说，俄军继续对亚速钢铁厂发动进攻。美国总统拜登9日签署一项简化美国向乌克兰提供军事援助流程的法案，这将使乌克兰以更快速度获得美国援助的军事设备。

——乌克兰马里乌波尔市议会10日在社交媒体发文说，俄军继续对亚速钢铁厂发动进攻，过去一天发动了34次空袭和多轮炮击，还出动了战略轰炸机。此外，马里乌波尔市市长瓦季姆·博伊琴科10日在新闻发布会上表示，该市仍有10万民众等待疏散。

——美国总统拜登9日将《2022年捍卫乌克兰民主租借法案》签署成为法律，以简化美国向乌克兰提供军事援助的流程。该法规定，乌克兰将以更快速度获得美国援助的军事设备，同时保证将来用替代物或资金形式偿还相关援助。乌克兰总统泽连斯基9日在社交媒体发文，感谢拜登签署“租借法案”。

——日本政府10日召开内阁会议，批准新一轮对俄制裁措施。据日本广播协会电视台报道，新一轮制裁措施主要包括冻结俄罗斯总理米舒斯京等约140名相关人士在日资产，禁止对俄出口量子计算机和3D打印机等尖端科技产品。日本内阁官房长官松野博一在内阁会议结束后的记者会上说，日方将原则上禁运俄罗斯原油。

——欧盟外交与安全政策高级代表博雷利10日发表声明，强烈谴责俄罗斯对乌克兰实施恶意网络攻击，称欧盟正采取措施防止此类事件再次发生。博雷利说，网络攻击发生在2月24日俄乌冲突爆发前一小时。这次网络攻击导致乌克兰多个公共机构、企业和用户通信中断，并影响了几个欧盟成员国。

——泽连斯基9日在社交媒体发文说，他当天与瑞典首相玛格达莱娜·安德松通电话，双方就加强能源合作、进一步向乌提供国防支持和加强对俄罗斯制裁等问题进行了讨论。安德松当天在社交媒体发文说，她与泽连斯基通话的时候表达了对乌克兰的坚定支持。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫10日早通报说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁了乌军163架飞机、124架直升机、793架无人机、300套防空导弹系统、2979辆坦克和其他装甲车、351台多管火箭炮、1440门野战火炮及迫击炮、2789辆特种军用车辆。另据科纳申科夫9日晚通报，自7日以来，乌方多次试图派遣空降兵和海军陆战队登陆蛇岛，该岛对控制黑海西北海域具有重要意义，俄军多次击退乌军进攻，摧毁其4架飞机、4架直升机和3艘军舰。（参与记者：李铭、李东旭、邓仙来、沈红辉、任珂、耿鹏宇）

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