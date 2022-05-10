新华社武汉5月10日电（记者李伟）10日，中国人权研究会和奥地利奥中友好协会共同举办“2022·中欧人权研讨会”，会议在中国武汉和奥地利维也纳分设主会场。

本次会议主题聚焦科技与人权，来自联合国人权高专办的代表和来自中国、奥地利、英国、德国、匈牙利、意大利、希腊、西班牙等国的100余位人权领域专家学者、高级官员和实务部门代表以线上线下相结合的方式进行研讨交流。

中国人权研究会副会长徐显明表示，中共十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把尊重和保障人权作为治国理政的一项重要工作。中国走出了一条顺应时代潮流、符合中国国情的人权发展道路，不仅让中国人民的人权得到了前所未有的发展，也为促进世界人权事业，推进全球人权治理作出了巨大贡献。在推进人权事业发展进程中，中国积极推进科技创新与人权保障平衡发展，积极开展科技领域国际合作，努力让科技为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

奥地利前总统、奥中友好协会主席海因茨·菲舍尔认为，互联网、大数据和人工智能改变了我们的生活，也在人权保护领域带来了新挑战和机遇。加强世界各国之间的交流沟通，促进相互理解非常重要，专家学者们的深层交流，将为推进人权事业带来更多的理解和合作。

华中科技大学党委书记李元元谈到，在当前快速发展的科技浪潮下，十分有必要坚守和弘扬全人类共同价值，丰富人类文明多样性。全球化时代，人类面临着许多共同的问题，需要在交流互鉴中寻求答案，要充分发挥“科技向善”的重要特性。

中国驻奥地利大使李晓驷表示，中奥两国多次广泛深入交流人权问题，双方应当本着相互尊重、平等相待、开放包容、求同存异的精神，开展建设性的对话与合作，共同促进人权事业发展。

英国知名律师、仲裁专家格雷厄姆·佩里发言指出，每个国家都有反映其自身历史进程的民主特色。中国共产党发挥着领导作用，创造了各方可以不断进行政策讨论的过程，以确保党和政府所执行的政策能够反映人民的利益。西班牙知华讲堂名誉主席马塞洛·穆尼奥斯表示，西方社会宣称自己是民主的典范，在更大程度上是某种优越感，而非现实，况且这不是唯一的民主模式。中国特色民主制度适应当代中国社会现实，是对中国来说最合适最好的制度。

中国人权研究会副会长李君如说，要从虚拟世界人权的两重性特点出发，正确认识和处理信息化、网络化、数据化、智能化条件下的人权问题。尊重和保障网络时代的人权，是中国人权事业发展的新趋势。

研讨会期间，中外与会专家围绕科技发展对人权的贡献、科技与发展权、数字技术与人权等议题举行了三场平行会议。与会专家普遍认为，尊重和保障科技时代的人权，已经在理论、立法和实践中成为人权事业发展的新趋势和新特点。各国应加强合作与交流，为迎接应对人权事业发展的新机遇、新挑战凝聚合力，携手推进全球科技发展与人权治理相得益彰。

中欧人权研讨会创立于2015年，是中欧在人权领域交流合作的机制化学术平台。本届研讨会由华中科技大学人权法律研究院和奥中法律协会承办。

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