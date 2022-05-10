本报记者 陈效卫

澳大利亚央行日前宣布，将基准利率上调25个基点至0.35%。这是澳央行自2010年以来首次加息。分析指出，此次加息比市场预期来得更快、幅度更大，意在遏制不断加剧的通货膨胀。

根据澳大利亚统计局发布的最新数据，今年一季度澳大利亚消费者价格指数（CPI）同比上涨5.1%，增幅创2001年以来新高。澳统计局表示，CPI上涨主要源于汽车燃料、住宅、教育等领域的价格上涨。食品价格也显著上涨，其中，牛肉和蔬菜价格涨幅最大。

堪培拉市民哈里斯告诉记者，澳大利亚3种汽油中最便宜的91号无铅汽油，今年2月到3月份就从1.79澳元/升（1美元约合1.43澳元）涨到2.2澳元/升，很多人被迫减少开车次数。

据报道，2021年澳大利亚住宅售价上涨了24%，这是自2003年第三季度开始发布住宅价格指数以来最大的年度涨幅。其中，塔州首府霍巴特和昆州首府布里斯班涨幅分别高达29.8%和27.8%。不少地方房租也出现大幅上涨。澳大利亚社会服务委员会首席执行官卡珊德拉·戈尔迪表示，大约有240万人每天收入不足70澳元，许多人要靠补助维持生活，房租持续上涨严重冲击中低收入群体。

澳大利亚央行行长菲利普·洛指出，过去物价与工资通常是一种螺旋式上升关系，但疫情发生以来，这种趋势已明显减弱。澳统计局今年2月公布的数据显示，2021年CPI和日常用品价格的涨幅分别为3.5%和7%，而工资平均涨幅只有2.3%，预计今年的整体情况会更糟。澳大利亚经济学家克里斯·墨菲表示，澳大利亚今年整体通胀水平仍将保持在高位，预计第四季度将达到6%左右，并持续至明年。

（本报堪培拉5月9日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)