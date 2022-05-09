新华社莫斯科5月9日电（记者李奥）俄罗斯9日在莫斯科红场举行阅兵式，纪念卫国战争胜利77周年。俄罗斯总统普京在阅兵式上发表讲话，表示在祖国命运面临抉择之时，保护祖国永远是神圣的。

阅兵式于当地时间上午10时（北京时间15时）开始。俄军仪仗队护卫着俄罗斯国旗和胜利旗帜在《神圣的战争》乐曲伴奏下走进红场。俄国防部长绍伊古乘车绕红场行进一周，并向受阅官兵祝贺胜利日。

普京在阅兵式上发表讲话说，1945年5月9日被永远载入史册，我们为英勇的胜利者感到骄傲，我们的职责是铭记他们的教诲，保持警觉并尽力确保世界大战不会重演。

普京说，去年12月俄方提议签署安全保障条约，呼吁西方诚恳对话寻找理智妥协的解决方案并将彼此利益纳入考量，但是北约国家不愿倾听，实际上别有所图。俄罗斯先发制人回击了“侵略”，这是俄方不得不做出的决定，也是俄罗斯作为强大的主权独立国家及时做出的唯一正确决定。

据报道，当天共有1.1万名军人、33个徒步方阵、131件现代化武器和军事技术装备参加阅兵，其中包括T-90M“突破”主战坦克、T-14“阿玛塔”主战坦克、“库尔干人”步兵战车、“伊斯坎德尔”导弹、“旋风-G”型多管火箭炮系统。此外，S-400、“山毛榉-M3”“道尔-M2”防空导弹、“亚尔斯”导弹、“天王星-9”战斗机器人也都在阅兵中亮相。

当天，纪念卫国战争胜利77周年阅兵式在俄罗斯28个城市举行。

1945年5月8日当地时间午夜，法西斯德国在柏林郊区的卡尔斯霍斯特正式签署无条件投降书。此时，地处柏林以东的苏联已是5月9日凌晨。苏联将5月9日定为“卫国战争胜利日”。苏联解体后，独联体国家沿袭了这一传统。现在，“卫国战争胜利日”是俄罗斯最隆重的节日之一。

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