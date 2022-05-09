新华社安卡拉5月9日电（记者李振北 熊思浩）从阿联酋到沙特阿拉伯，土耳其近期可谓抓紧与海湾地区国家“破冰”。种种互动背后有何考量？请看新华社记者发回的报道——

过去半年来，土耳其总统埃尔多安与海湾地区“邻居”的外交互动颇引人关注：去年11月，应埃尔多安邀请，阿联酋阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬时隔10年访问土耳其，宣布设立100亿美元投资基金。3个月后，埃尔多安回访阿联酋。今年4月底，埃尔多安在时隔5年来首次访问沙特期间表示，土耳其与沙特致力于开启两国关系新的一页。

过去几年间，土耳其与沙特关系一度紧张，特别是2018年沙特记者卡舒吉在伊斯坦布尔遇害事件令两国关系降至冰点。直到2020年11月，埃尔多安与沙特国王萨勒曼通电话。今年4月，土耳其法院决定将卡舒吉遇害案移交沙特司法当局处理，这是双方关系回暖的最新迹象。

对此，分析人士认为，土耳其通过外交途径努力改善与海湾国家关系，有两重考量，一是为了打破土耳其在该地区的外交孤立局面，二是为了应对国内严峻的经济形势。

随着美国等西方国家不断加码对俄罗斯制裁，全球能源价格飙升，而土耳其能源本就高度依赖进口，国内通胀进一步加剧。土耳其统计局5日公布的数据显示，该国4月消费者价格指数（CPI）比去年同期上涨69.97%，继3月份后再次创下20年来最大涨幅。其中，4月土耳其交通价格同比上涨105.86%，食品和非酒精饮料价格同比上涨89.1%。

近日，美联储加息再次对新兴市场国家形成巨大冲击，土耳其经济风险进一步上升。土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢对新华社记者说，美联储加息对土耳其是坏消息，势必增加土耳其债务负担，引发资本外流，加剧本币里拉贬值压力。

随着2023年土耳其大选临近，物价飞涨、里拉跳水也影响埃尔多安支持率。一份3月份民调显示，受访民众中认为埃尔多安“会赢”或“绝对会赢”的比例共计45.7%，低于2020年8月的55.4%。

因此，有分析认为，埃尔多安近期向沙特等海湾国家伸出橄榄枝，意在发展与海湾国家的贸易关系、吸引更多投资，以提振国内经济和民众信心。

沙特与土耳其改善关系也有其自身安全考量。沙特是美国在中东地区盟友之一，曾跟随美国对抗伊朗，眼见恢复伊核协议谈判已在议程、美国战略重心持续从中东移走，美沙之间“石油换安全”关系受到动摇，沙特更注重平衡外交，以期发展多方面关系。（剪辑：淡然；编辑：王科文、孙浩）

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