新华社北京5月9日电 今年的白宫记者协会年度晚宴被证明是又一场新冠病毒“超级传播事件”。连日来，不断有与会人员新冠病毒检测结果呈阳性，包括美国国务卿安东尼·布林肯和多家主流媒体人士。

这张4月7日拍摄的资料照片显示，美国国务卿布林肯在比利时布鲁塞尔出席北约外长会。新华社记者郑焕松摄

白宫记者协会年度晚宴是美国首都华盛顿的社交盛会，备受政界、商界、传媒界、娱乐界名流青睐。今年晚宴4月30日举行，总统约瑟夫·拜登偕妻子吉尔出席。

晚宴过后，布林肯等一众与会人员相继报告新冠病毒检测结果呈阳性。著名脱口秀主持人特雷弗·诺亚在席上的插科打诨竟然一语成谶。

面对两千多名宾客，诺亚在讲台上笑言，这场晚宴将成为“最无与伦比的超级传播事件”，而在场的政界和媒体人士“花了两年时间告诉所有人戴口罩和避免大规模室内集会的重要性”。

《纽约时报》报道，美国哥伦比亚广播公司董事长兼首席执行官乔治·奇克斯5月5日确诊染疫。晚宴上，他就坐在拜登夫妇中间，三人都没有戴口罩。

这是2月21日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

晚宴主办方要求宾客入场前出示新冠疫苗接种证明及新冠病毒检测阴性证明。报道说，奇克斯出席晚宴前确已完成疫苗全程接种并打过加强针，且新冠病毒检测结果为阴性。

按照白宫新闻秘书珍·普萨基在事后说明，拜登5月2日接受新冠病毒检测，结果阴性。尚不清楚拜登此后是否又接受检测，白宫未发布相关消息。

吉尔目前在中东欧访问，是否接受新冠病毒检测及结果不得而知。

在白宫记者协会晚宴之前，华盛顿另一场高端社交活动、即4月2日的格里迪隆俱乐部年度晚宴已经构成新冠病毒“超级传播事件”。参加晚宴人员中，逾70人新冠病毒检测结果呈阳性，包括司法部长、商务部长、农业部长、众议院情报委员会主席、纽约市长等美国政界要人。

《国会山》日报8日报道，白宫记者协会年度晚宴相关染疫人数仍在增加，虽然暂无确切数字，但凸显了新冠病毒仍持续威胁美国、全国范围内病例数据正在攀升的现实。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇本应作为嘉宾出席白宫记者协会年度晚宴，但他说，在评估其“个人风险”后，决定不出席此次活动。

美国疾病控制和预防中心指出，变异新冠病毒奥密克戎毒株亚型BA.2仍是目前美国国内主要流行毒株，但新亚型BA.2.12.1导致的感染病例正快速上升。疾控中心最新数据显示，美国累计新冠确诊病例已超过8167万例，累计死亡病例超过99.5万例。（蒋国鹏）

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