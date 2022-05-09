新华社北京5月9日电 哥伦比亚贩毒组织“海湾家族”头目上周被引渡美国后，该组织发起报复行动，招致一些地方的交通中断，商业活动暂停。哥伦比亚政府8日宣布向北部省份增派2000名军人和警察，以打击贩毒组织，尽快恢复治安。

哥伦比亚国防部长迭戈·莫拉诺说，军方已在“海湾家族”活跃的北部省份部署大约5万名安全人员，8日将增援2000人。这些人的主要任务之一是保障公路畅通，以便当地恢复商业活动。

“海湾家族”是哥伦比亚最大贩毒集团，最猖獗时据称有3000多名成员，目前有大约1200名成员，在哥伦比亚近三分之一省份活动。这一犯罪团伙主要向中美洲和北美洲走私毒品，哥伦比亚大约30%至60%的可卡因据称经该团伙之手走私到海外。

该组织头目代罗·安东尼奥·乌苏加，别名“奥托涅尔”，现年50岁，去年10月被抓，本月4日被引渡到美国。“海湾家族”随后宣称，将发动“武装打击”报复政府。

“海湾家族”5日起在哥伦比亚32个省中的9个省闹事，或纵火焚烧车辆，或恐吓勒索居民，阻挠他们外出正常工作生活。知情官员告诉法新社，近90个城市受到波及。

哥伦比亚总统伊万·杜克7日宣布，安全部门将组建一个“史上最强”的搜捕小组，以捉拿奥托涅尔的两名副手。政府共悬赏240万美元捉拿两人。

哥伦比亚政府2016年起展开“阿伽门农行动”，剿灭和逮捕奥托涅尔的多名手下，追查他的资金往来。奥托涅尔频繁变换藏身之处逃脱追捕。去年10月，收到美国和英国提供的情报后，哥伦比亚发起“冥王行动”，出动特种部队成员在内的500多名士兵、22架直升机，在西北部安蒂奥基亚省丛林中抓获奥托涅尔。他的藏身之处据说有8层“警戒保护”。（王宏彬）

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