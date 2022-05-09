新华社北京5月9日电 多家媒体8日报道，由于欧洲联盟多个成员国担心新一轮对俄罗斯制裁影响本国能源供应、希望寻求石油供应保障，欧盟内部对制裁的磋商陷入艰难境地。

欧盟成员国拟于当地时间8日晚些时候讨论对俄罗斯的第六轮制裁草案，内容包括大部分成员国年底前应停止进口俄罗斯石油。草案须成员国一致同意才能通过。

2021年9月19日，在比利时布鲁塞尔，人们骑车经过欧盟委员会总部大厦。新华社记者郑焕松摄

匈牙利等多个成员国先前要求获得制裁豁免或能源供应支持。一名不愿公开姓名的欧洲外交官8日告诉法新社，目前各国磋商的难点不在于政治，而是需要向依赖俄罗斯石油的成员国提供“替代资源”保障，“这并不容易”。

按照这名外交官的说法，俄罗斯石油通过管道流向欧洲，改变现状的话需要“基础设施和技术变革”，“这不仅需要欧盟资金，还需要一些成员国之间（达成）协议”。

欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利本周早些时候说，如果各国无法在周末就对俄制裁达成一致，他将于下周召集成员国外交部长开会磋商。法新社报道，各方在9日之前达成一致的希望正变得暗淡。

匈牙利多名官员本周早些时候表示，不支持欧盟委员会对俄罗斯的新一轮制裁方案，因为这一方案将破坏匈牙利的能源供应安全，能源禁运将是一条“红线”。一些消息人士告诉媒体，欧盟已提议修改草案部分内容，包括为匈牙利、斯洛伐克和捷克留出缓冲期至2024年。

按照欧盟委员会4日交由各成员国代表审议的第六轮对俄制裁提案，欧盟将在今年年底前全面禁止进口俄石油，即成员国必须在制裁措施生效日6个月后停止进口俄罗斯原油、在今年年底前停止进口俄罗斯成品油。匈、斯两国可延期执行，但缓冲期原本仅到明年年底为止。（郑昊宁）

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