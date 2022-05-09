新华社德黑兰5月7日电（记者王守宝）据隶属伊朗最高国家安全委员会的光明通讯社7日报道，欧盟协调员、欧盟对外行动署副秘书长莫拉将于10日访问伊朗，以推进伊朗核问题全面协议相关方谈判。

报道说，伊朗近期一直与伊核协议其他相关方保持经常性接触，并以交换书面信息的形式继续就悬而未决的问题进行谈判。鉴于欧盟在伊朗与美国交换意见方面所起的作用，莫拉的访问可被视为就伊核谈判中剩余的少数重要问题进行建设性磋商的新步骤。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利7日在接受媒体采访时说，欧盟正在为打破伊核谈判“僵局”而努力，他希望莫拉近期访问伊朗。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

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