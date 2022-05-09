新华社伦敦5月7日电（记者郭爽）英国卫生安全局6日发布公报说，英国不明病因儿童肝炎病例已增至163例，没有证据表明这些病例与新冠疫苗接种有任何联系。

卫生安全局在当天发布的不明病因儿童肝炎病例第二份详细技术简报中说，4月29日至5月3日，英国报告新增18例不明病因儿童肝炎病例，其中11例接受了肝移植。截至目前没有患者死亡。黄疸和呕吐是不明病因儿童肝炎患者最常见的症状。

卫生安全局指出，没有证据表明这些肝炎病例与新冠疫苗接种有任何联系。患者主要出现在5岁以下儿童群体中，这些患者因太小而不能接种新冠疫苗。另外，调查继续表明这些病例与腺病毒有关。腺病毒是检测样本中最常检测到的病毒。不明病因儿童肝炎与腺病毒的关联仍在调查中。

由于健康儿童感染腺病毒后发生肝炎的情况先前并不常见，卫生安全局还在继续调查可能导致发病的其他因素，包括是否与防疫措施使儿童在新冠大流行期间暴露于病毒的机会减少进而对病毒易感性增加有关，以及是否因为腺病毒基因组发生了变化等。此外，专家还在了解受影响儿童的肝损伤机制。

卫生安全局强调，彻底洗手等卫生措施有助于减少包括腺病毒在内的许多常见感染的传播。

近期，全球多国报告不明病因儿童肝炎病例。世界卫生组织表示，截至5月1日，已有20个国家向世卫组织报告了至少228例不明病因儿童肝炎病例。

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