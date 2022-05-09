新华社圣保罗5月7日电（记者陈昊佺 卞卓丹）巴西劳工党领袖、前总统卢拉7日正式宣布将参加今年10月举行的巴西总统选举。

卢拉当日在圣保罗市举行的政治集会上宣布，将在由劳工党、社会党等政党组成的联盟支持下参加总统选举，圣保罗州前州长热拉尔多·阿尔克明将是他的竞选搭档。

卢拉在演讲中表示，如果成功当选，他将重新着手解决国内的温饱问题。在国际政策方面，将加强拉美地区合作机制，深化金砖国家合作，并推动建立新的全球治理模式。

现年76岁的卢拉于1980年创立劳工党，2003年至2010年担任两届总统。在他执政期间，巴西经济年均增长4.3%，重回世界经济十强行列。卢拉还推行了“零饥饿”和“家庭补助金”等民生计划，使巴西贫困人口减少一半以上。

2014年，巴西司法机关启动了名为“洗车行动”的大规模反腐调查。2017年，卢拉被一审判决在受贿公寓案中犯有贪腐和洗钱罪，2018年1月二审维持一审定罪，卢拉在同年4月被捕入狱。2019年11月，巴西联邦最高法院认定，被告在二审被判有罪后的上诉期间被监禁违反宪法，卢拉暂时获释。

2021年3月，巴西联邦最高法院法官埃德松·法欣裁决，卢拉此前因涉嫌贪腐所获的所有判决“均无效”。同年4月，巴西联邦最高法院表决维持法欣的决定，这意味着卢拉恢复“自由身”。今年1月，一名联邦刑事法庭法官决定对卢拉受贿公寓案予以结案，扫除他参加总统选举的一个重要障碍。

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