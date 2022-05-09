人民网伦敦5月9日电 （记者邢雪）当地时间5月6日，2022年英国第四届“一带一路，民心相通——中国旅游文化周”活动在伦敦通过网络平台启动。本届活动紧扣“一带一路，民心相通”主题，通过多个项目弘扬“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的“丝路精神”。

据主办方介绍，本届“中国旅游文化周”分为“名作与共享”“城镇与乡村”“节日与庆典”“创意与生活”“文史与新知”五大版块，以线上活动为主，线下活动为辅。重点项目包括：《我们的丝路》图片展、“在英国重新发现中国”系列讲座、“美食云课堂”、“云游贵州”、“中国旅游知识早知道”、“中国最美四季”征集、《二十四节气》系列短视频、“技艺中国”影像展、《熊出没：重返地球》英国上映、《我们的中国故事》系列短片、“怀存的世界——绽放”艺术展等。

启动仪式上，中国驻英国使馆公使衔文化公参于芃在致辞中说，已经连续第四年举办的“中国旅游文化周”具有四个特点：“向上走”——坚持贯彻“丝路精神”，展现中英、国际之间的合作成果，并为进一步的合作提供平台；“向下走”——坚持普惠普及，让交流的成果惠及更多的城乡，无论是在中国，还是在英国；“向外走”——坚持伙伴关系，大家找到共同的目标、认识更多的伙伴，可持续地发展，一起走向未来；“向内走”——坚持初心使命，不断巩固和加深人民的友谊，构建一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

梅纽因学校董事会主席大卫·巴克利表示，文化具有跨越语言和国界的力量，在两国友好关系中扮演着重要角色。本届“中国旅游文化周”的项目覆盖面之广、交流程度之深让人印象深刻，充分展示了中英文化交流的活力。

英国皇家艺术家协会主席米克·大卫、收藏家及策展人阿莱斯特·布莱克本、活动合作机构代表、驻英文旅团队友人、英国当地中文媒体等40余人参加了在线启动仪式。

今年的活动由中国驻英国大使馆文化处支持，伦敦旅游办事处主办，剑桥康河出版社、剑桥中国中心、中国帜造、欧易传媒、天空卫视《中国时间》，《欧洲时报》（英国版）等当地机构共同参与。活动内容已陆续上线，观众可以通过活动登陆页（https://www.subscribepage.com/wctb22）查看内容索引，并通过“驻伦敦旅游办事处”微信公众号等社交媒体账号观看具体内容及互动。活动将于6月30日结束。

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