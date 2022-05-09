新华社纽约5月7日电 专访：美国制造金融不稳定，从他国困境中牟利——访美知名经济学家迈克尔·赫德森

新华社记者刘亚南

美国知名经济学家、密苏里大学堪萨斯城分校经济学教授迈克尔·赫德森日前接受记者专访时表示，以美联储货币政策为代表，美国借助美元霸权制造金融市场不稳定，让其他国家陷入经济困境，美国则从中渔利。

赫德森说，美联储开启加息后，非洲和拉美一些国家将因资本外流而陷入困境，石油和食品价格则因俄乌冲突和西方对俄罗斯制裁大幅上涨。这些国家即便向国际金融机构求助，也经常会受制于各种条件。

2022年5月4日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会临时主席鲍威尔出席新闻发布会。新华社记者刘杰摄

长期研究美国金融霸权的赫德森介绍，上世纪70年代以来，美国一直在利用美元霸权从其他国家巧取豪夺经济利益。美国通过在海外的军事支出使外国央行获得美元，这些国家又在购买美国国债过程中让美元回流美国。他国持有的美国国债相当于美国开出的“借条”，而 “借条”可以无限写下去。

赫德森还表示，从根本上说，美国正利用美联储的货币政策让第三世界国家陷入破产境地、被迫出售资产，而美国希望企业购买其他国家的产业从而获得高额回报。另一方面，美国却限制其他国家企业购买美国产业，其他国家持有的美元只能通过购买美国国债获得很低回报，这是双重标准。

这是2022年4月20日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。新华社记者刘杰摄

不过，赫德森表示，美国在俄乌冲突爆发后限制俄罗斯央行使用在美国的外汇储备，正促使其他国家减持美元、买入黄金，美元霸权正走向终结。

赫德森说，在俄乌冲突中，美国还压榨欧洲经济，欧洲国家所持有的美元基本上被用来购买美国液化天然气和粮食等。

谈及美国自身问题，赫德森说，自2008年以来，美国绝大部分财富增量都被1%的人群获取。新冠疫情暴发以来，美国政府推出的数万亿美元刺激资金大都流向股市和债市，受益的也是这1%的人群以及垄断机构、房地产行业和私人资本等。而对房屋所有者、工薪阶层和学生来说，经济在持续萎缩。

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