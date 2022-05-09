新华社华盛顿5月8日电 题：美国通胀，让中国“背锅”？荒诞！

新华社记者许缘

最近数月，美国物价飞涨，一度出现近40年最严重的通胀，美国民众叫苦不迭，对经济复苏信心明显下挫。美国通胀问题的症结明明是自身经济结构失衡和政府应对失当，美方一些人近日却罔顾事实，再次祭出“甩锅”大法，企图迁罪中国，借此转移视线、掩盖失误、推卸责任，暴露其极不负责之丑、缺乏担当之怯、颠倒黑白之恶。

5月4日，在美国首都华盛顿，美国联邦储备委员会临时主席鲍威尔出席新闻发布会。新华社记者刘杰摄

美国通胀问题之所以严重，根源在于美国经济结构失衡。疫情伊始美国政府大量放水，推出大规模财政政策和超宽松货币政策“组合拳”，导致疫情缓解后经济过热、供需关系失衡，企业生产复苏跟不上消费回暖的步伐。同时，美国劳动力市场供给不足，空缺岗位和可用劳动力之差达到约560万，企业被迫提高雇员薪水，在整体通胀中权重极高的居住成本又不断增加，这些因素助推美国通胀水平至高位。

美国政府判断失误、动作迟缓，未能及时化解通胀高企之势。白宫方面，拜登政府至今没拿出任何有效财政手段抵御通胀。美联储虽连续上调利率水平，但加息速度慢、幅度小，饱受外界诟病。美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼坦言美联储行动“太少、太迟”。美国媒体批评联邦政府在通胀问题上“反复犯错”，根本指望不上。此外，美国政府煽动俄乌冲突并实施罕见规模制裁，导致全球原油和其他大宗商品价格暴涨，到头来对美国国内通胀推波助澜。

当一些美国智库提出抑制通胀的理性建议时，美国政府官员却冷嘲热讽。比如，美国彼得森国际经济研究所研究发现，如果美国政府下调进口关税2个百分点，通胀有望随之下降1.3个百分点；如果美国取消2021年对中国输美商品加征的关税，将为美国企业和消费者节省810亿美元成本。对此，美国贸易代表戴琪却称之为“虚构”的结论，讽刺该研究是“一次有趣的学术实践”。

事实充分表明，美国高通胀的“病因”在于美国自身。但是，美方一些人却转嫁矛盾，妄图把美国通胀的“锅”扣到中国头上，实在是荒诞！

值得一提的是，近年来，这种动辄拿中国“说事儿”的荒诞剧在美国反复上演。中国古语云：“国大而政小者，国从其政。”意思是，国家实力很强大，但如果政治领导是弱的，就会把这个国家引导到走向衰败。美国政坛的歪风邪气，注定只会贻误美国自身发展。

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