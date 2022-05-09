人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

新西兰首现奥密克戎毒株BA.5亚型

2022年05月09日09:13 | 来源：新华网
小字号

新华社惠灵顿5月8日电（记者郭磊）新西兰卫生部8日确认一名来自南非的入境者感染了变异新冠病毒奥密克戎毒株BA.5亚型，这是该国首次发现奥密克戎毒株的这一新亚型。专家认为，不排除在今年南半球进入冬季时迎来下一波新冠感染高峰的可能性。

据新西兰卫生部通报，这名感染者于4月26日自南非抵达新西兰，1日抗原自测阳性，2日核酸检测阳性，随后被确认感染了BA.5。新西兰5月1日通报的首例奥密克戎毒株BA.4亚型感染者也同样自南非抵达新西兰。

新西兰卫生部数据显示，截至8日，该国累计确诊新冠病例986261例，全国7天平均日增确诊病例数在一个月前下降后，近期又重新升高。专家认为，这与政府大规模放松防疫要求和病毒新变种输入的时间点基本吻合，不排除在今年南半球进入冬季时迎来下一波新冠感染高峰的可能性。

新西兰奥塔戈大学流行病学家迈克尔·贝克认为，对于未经免疫的人来说，奥密克戎毒株的危害性仍比流感病毒高得多。他认为，在防疫全面放松的背景下，预计重复感染奥密克戎毒株将成为常态，有报道最快的重复感染间隔可短至20天。他呼吁政府要尽快采取切实措施加强防范。

奥克兰大学微生物学家西奥克西·怀尔斯认为，面对更多的变异新冠病毒毒株，政府放松防疫所面临的一个问题是，免疫力低下人群面临着感染的高风险。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部