新华社惠灵顿5月8日电（记者郭磊）新西兰卫生部8日确认一名来自南非的入境者感染了变异新冠病毒奥密克戎毒株BA.5亚型，这是该国首次发现奥密克戎毒株的这一新亚型。专家认为，不排除在今年南半球进入冬季时迎来下一波新冠感染高峰的可能性。

据新西兰卫生部通报，这名感染者于4月26日自南非抵达新西兰，1日抗原自测阳性，2日核酸检测阳性，随后被确认感染了BA.5。新西兰5月1日通报的首例奥密克戎毒株BA.4亚型感染者也同样自南非抵达新西兰。

新西兰卫生部数据显示，截至8日，该国累计确诊新冠病例986261例，全国7天平均日增确诊病例数在一个月前下降后，近期又重新升高。专家认为，这与政府大规模放松防疫要求和病毒新变种输入的时间点基本吻合，不排除在今年南半球进入冬季时迎来下一波新冠感染高峰的可能性。

新西兰奥塔戈大学流行病学家迈克尔·贝克认为，对于未经免疫的人来说，奥密克戎毒株的危害性仍比流感病毒高得多。他认为，在防疫全面放松的背景下，预计重复感染奥密克戎毒株将成为常态，有报道最快的重复感染间隔可短至20天。他呼吁政府要尽快采取切实措施加强防范。

奥克兰大学微生物学家西奥克西·怀尔斯认为，面对更多的变异新冠病毒毒株，政府放松防疫所面临的一个问题是，免疫力低下人群面临着感染的高风险。

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